Путешественники и конфедераты: чьи памятники сносят в США и Европе
Бристоль, Великобритания. Протестующие сбрасывают в реку статую Эдварда Кольстона. Памятник был открыт в Бристоле, где родился и жил Кольстон, еще в 1865 году.
Кольстон (1636 — 1721) был богатым бристольским купцом и членом, а затем и председателем Королевской Африканской компании, которая в то время обладала монополией на работорговлю. В 1672 — 1689 гг. корабли компании перевезли на европейский континент около 80 тыс. мужчин, женщин и детей. Во время путешествия, которое длилось около 8 недель, погибали от 10 до 20% перевозимых рабов. После своей смерти в 1721 году Кольстон завещал состояние благотворительным организациям. Его именем в городе названы улицы, а также самый крупный городской приют для малоимущих
Сент-Пол, Миннесота, США. Патрульные охраняют статую Христофору Колумбу, которая 10 июня была снесена с постамента. Протестующие считают, что статуя должна быть уничтожена, так как символизирует геноцид.
Колумб (1451 — 1506) — испанский мореплаватель, в 1492 году открывший для европейцев Новый Свет (Америку). Активисты обвиняют его в геноциде коренного населения Америки уже десятки лет, требуя пересмотреть взгляды на его наследие
Ричмонд, Виргиния, США. Сломанный памятник первому и единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808 — 1889).
Во время Гражданской войны Дэвис возглавил Конфедеративные Штаты Америки — государство, существовавшее с 1861 по 1865 год, которое было образовано в результате выхода 13 южных рабовладельческих штатов из состава США. Дэвис был владельцем хлопковой плантации, крупным рабовладельцем
Бирмингем, Алабама, США. Снесенная статуя одному из основателей Бирмингема, банкиру Чарльзу Линну (1814 — 1882).
Линн был моряком и капитаном флота Конфедерации. Алабама играла ключевую роль в военно-морских операциях Конфедерации из-за стратегического и экономического значения штата и его роли в обороне побережья Мексиканского залива. Линн был одним из тех, кто занимался продажей хлопка в другие страны, чтобы на эти средства финансировать войну Юга с Севером
Портсмут, Вирджиния, США. Обезглавленный памятник конфедерату.
Конфедерат — сторонник Конфедерации в Гражданской войне 1860—1865 гг. в США. Конфедерация объединяла 11 рабовладельческих штатов юга, а ее члены как правило были рабовладельцами и выступали за сохранение рабства
Портленд, Орегон. Снесенная статуя 3-му президенту США Томасу Джефферсону (1743 — 1826).
Джефферсон — один из авторов Декларации независимости, экс-президент США. Был сыном преуспевающего плантатора и его наследником и владельцем нескольких десятков рабов
Найроби, Кения. Снесенный памятник королевы Великобритании Виктории (1819 — 1901). Долгое время Великобритания оставалась одной из крупнейших держав-колонизаторов. Во время правления Виктории британская империя продолжала вести агрессивную экспансию по отношению к странам Африки и Азии, например, в начале 1880-х годов состоялся захват Египта, а затем и Судана.