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Путешественники и конфедераты: чьи памятники сносят в США и Европе

На волне протестов под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») в США и Европе активисты начали сносить и портить памятники тем, кого они считают ответственными за геноцид и рабовладение. Так, пострадали памятники путешественнику Христофору Колумбу, президенту конфедератов Джефферсону Дэвису, президенту США Томасу Джефферсону.
Фото: Keir Gravil / Reuters
Фото: Keir Gravil / Reuters

Бристоль, Великобритания. Протестующие сбрасывают в реку статую Эдварда Кольстона. Памятник был открыт в Бристоле, где родился и жил Кольстон, еще в 1865 году.

Кольстон (1636 — 1721) был богатым бристольским купцом и членом, а затем и председателем Королевской Африканской компании, которая в то время обладала монополией на работорговлю. В 1672 — 1689 гг. корабли компании перевезли на европейский континент около 80 тыс. мужчин, женщин и детей. Во время путешествия, которое длилось около 8 недель, погибали от 10 до 20% перевозимых рабов. После своей смерти в 1721 году Кольстон завещал состояние благотворительным организациям. Его именем в городе названы улицы, а также самый крупный городской приют для малоимущих

Фото: Stephen Maturen / Getty Images
Фото: Stephen Maturen / Getty Images

Сент-Пол, Миннесота, США. Патрульные охраняют статую Христофору Колумбу, которая 10 июня была снесена с постамента. Протестующие считают, что статуя должна быть уничтожена, так как символизирует геноцид.

Колумб (1451 — 1506) — испанский мореплаватель, в 1492 году открывший для европейцев Новый Свет (Америку). Активисты обвиняют его в геноциде коренного населения Америки уже десятки лет, требуя пересмотреть взгляды на его наследие

Фото: Tim Bradbury / Getty Images
Фото: Tim Bradbury / Getty Images
Бостон, Массачусетс, США. Обезглавленный памятник Кристофору Колумбу
Фото: Thicketoftrash via AP
Фото: Thicketoftrash via AP

Ричмонд, Виргиния, США. Сломанный памятник первому и единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808 — 1889).

Во время Гражданской войны Дэвис возглавил Конфедеративные Штаты Америки — государство, существовавшее с 1861 по 1865 год, которое было образовано в результате выхода 13 южных рабовладельческих штатов из состава США. Дэвис был владельцем хлопковой плантации, крупным рабовладельцем

Фото: Jay Reeves / AP
Фото: Jay Reeves / AP

Бирмингем, Алабама, США. Снесенная статуя одному из основателей Бирмингема, банкиру Чарльзу Линну (1814 — 1882).

Линн был моряком и капитаном флота Конфедерации. Алабама играла ключевую роль в военно-морских операциях Конфедерации из-за стратегического и экономического значения штата и его роли в обороне побережья Мексиканского залива. Линн был одним из тех, кто занимался продажей хлопка в другие страны, чтобы на эти средства финансировать войну Юга с Севером

Фото: Saleen_Martin / Twitter
Фото: Saleen_Martin / Twitter

Портсмут, Вирджиния, США. Обезглавленный памятник конфедерату.

Конфедерат — сторонник Конфедерации в Гражданской войне 1860—1865 гг. в США. Конфедерация объединяла 11 рабовладельческих штатов юга, а ее члены как правило были рабовладельцами и выступали за сохранение рабства

Фото: BigShaun / Twitter
Фото: BigShaun / Twitter

Портленд, Орегон. Снесенная статуя 3-му президенту США ​Томасу Джефферсону (1743 — 1826).

Джефферсон — один из авторов Декларации независимости, экс-президент США. Был сыном преуспевающего плантатора и его наследником и владельцем нескольких десятков рабов

Фото: Takeemdownnola / Twitter
Фото: Takeemdownnola / Twitter
Новый Орлеан, Луизиана, США. Cнесенный памятник ​Джону МакДонафу (1779 — 1850) — одному из крупнейших рабовладельцев Америки. В 1822 году он разработал схему освобождения рабов, с помощью которой они могли купить себе свободу. Освобождение по придуманной им схеме занимало как минимум 15 лет, таким образом, МакДонаф извлекал выгоду из труда рабов, прежде чем освободить их. После своей смерти ​оставил большую часть своего состояния для строительства государственных школ для бедных детей—в частности, белых и освобожденных черных детей
Фото: Hannonrwatts / Twitter
Фото: Hannonrwatts / Twitter
Альбукерке, Нью-Мексико. Протестующие демонтируют памятник испанскому конкистадору, первому губернатору провинций Новая Мексика и Новая Испания Хуану де Оньяте (1550 — 1625). Захват территории ​Нью-Мексико сопровождался борьбой ​против североамериканских индейцев. Многие племена были полностью истреблены. В 1606 году Оньяте был вызван в Мехико для судебного слушания, связанного с его действиям по отношению к индейцам и колонистам. Суд признал его виновным, но вскоре обвинения были сняты
Фото: Khalil Senosi / AP
Фото: Khalil Senosi / AP

Найроби, Кения. Снесенный памятник королевы Великобритании Виктории (1819 — 1901). Долгое время Великобритания оставалась одной из крупнейших держав-колонизаторов. Во время правления Виктории британская империя продолжала вести агрессивную экспансию по отношению к странам Африки и Азии, например, в начале 1880-х годов состоялся захват Египта, а затем и Судана.


 
Теги: мультимедиа, США, Европа, памятник
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