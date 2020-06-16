Путешественники и конфедераты: чьи памятники сносят в США и Европе

Бристоль, Великобритания. Протестующие сбрасывают в реку статую Эдварда Кольстона. Памятник был открыт в Бристоле, где родился и жил Кольстон, еще в 1865 году.

Кольстон (1636 — 1721) был богатым бристольским купцом и членом, а затем и председателем Королевской Африканской компании, которая в то время обладала монополией на работорговлю. В 1672 — 1689 гг. корабли компании перевезли на европейский континент около 80 тыс. мужчин, женщин и детей. Во время путешествия, которое длилось около 8 недель, погибали от 10 до 20% перевозимых рабов. После своей смерти в 1721 году Кольстон завещал состояние благотворительным организациям. Его именем в городе названы улицы, а также самый крупный городской приют для малоимущих