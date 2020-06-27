Вирусологи назвали нужное для коллективного иммунитета количество вакцины

По словам директора центра «Вектор» Рината Максютова, необходимо будет вакцинировать минимум 70 млн человек для формирования коллективного иммунитета в России

Для создания коллективного иммунитета к коронавирусу в России понадобится около 70 млн доз вакцины, сообщил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

«Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 млн доз вакцины», — сказал Максютов.

Ранее о таком же количестве доз вакцины, необходимых для начала массовой вакцинации от коронавируса, сообщал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург. Он назвал это «беспрецедентной задачей» и отметил меры по увеличению производства вакцины, которые принимает, по его словам, руководство страны.

Гинцбург также отметил, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться осенью.