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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В столице из 90 тыс. протестированных на антитела к коронавирусу 20% имеют к нему иммунитет, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Всего власти планируют провести до 6 млн исследований
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Хотелось бы представить результаты третьего этапа исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу. Это исследование мы провели с 5 по 18 июня. В нем приняли участие более 90 тыс. жителей города. Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют», — сказала она (цитата по ТАСС).

В конце мая глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что иммунитет к COVID-19 выявили у 12% из 50 тыс. обследованных в Москве. По его словам, власти Москвы планируют проверить на антитела к коронавирусу 6 млн человек. Это исследование поможет понять принципы формирования популяционного иммунитета, отметил Хрипун, добавив, что такая информация будет важна и во время второй волны пандемии, «которая скорее всего наступит».

Мурашко оценил вклад популяционного иммунитета москвичей в борьбу с COVID
Общество
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Массовое тестирование на коронавирус проводится в Москве с 15 мая. Как сообщал мэр города Сергей Собянин, приглашение на сдачу крови каждые несколько дней получают около 70 тыс. москвичей. Жителей отбирают с учетом возрастной структуры населения и округа проживания. Приглашения сдать анализы граждане получают по электронной почте или в СМС-сообщении, после чего нужно зарегистрироваться на сдачу крови онлайн.

По данным оперативного штаба на 25 июня, в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 217,7 тыс. человек. Из них почти 72 тыс. продолжают лечиться, 142 тыс. уже выздоровели. Жертвами заболевания в столице стали 3,6 тыс. человек.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, антитела, иммунитет, Москва, Анастасия Ракова
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