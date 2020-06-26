Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В столице из 90 тыс. протестированных на антитела к коронавирусу 20% имеют к нему иммунитет, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Всего власти планируют провести до 6 млн исследований

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В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Хотелось бы представить результаты третьего этапа исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу. Это исследование мы провели с 5 по 18 июня. В нем приняли участие более 90 тыс. жителей города. Можно сказать, что популяционный иммунитет продолжает формироваться, и на сегодняшний день около 20% москвичей такой иммунитет имеют», — сказала она (цитата по ТАСС).

В конце мая глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что иммунитет к COVID-19 выявили у 12% из 50 тыс. обследованных в Москве. По его словам, власти Москвы планируют проверить на антитела к коронавирусу 6 млн человек. Это исследование поможет понять принципы формирования популяционного иммунитета, отметил Хрипун, добавив, что такая информация будет важна и во время второй волны пандемии, «которая скорее всего наступит».

Массовое тестирование на коронавирус проводится в Москве с 15 мая. Как сообщал мэр города Сергей Собянин, приглашение на сдачу крови каждые несколько дней получают около 70 тыс. москвичей. Жителей отбирают с учетом возрастной структуры населения и округа проживания. Приглашения сдать анализы граждане получают по электронной почте или в СМС-сообщении, после чего нужно зарегистрироваться на сдачу крови онлайн.