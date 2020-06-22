В Центре Гамалеи назвали условия старта массовой вакцинации от COVID-19

Для начала массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 может потребоваться до 70 млн доз препарата. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург.

«Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача — необходимость выпуска порядка 50-60, а, возможно, и 70 млн доз данного препарата», — сказал Гинцбург.

По его словам, организации здравоохранения и руководство страны принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины. Массовая вакцинация населения от вируса может начаться уже предстоящей осенью, отметил глава Центра.

Гинцбург отметил, что быстрый выход вакцины от коронавируса на клинические испытания, разработанной специалистами НИЦЭМ совместно с Минобороны России, обусловлен использованием технологической платформы, которая хорошо зарекомендовала себя при разработке вакцины от вируса Эбола.

Человек, получивший вакцину от коронавируса, будет защищен от возможного заражения коронавирусом в течение двух лет, а возможно, и на более длительный период, добавил Гинцбург.

Глава Центра также напомнил о создании диагностической тест-системы на основе полимеразной цепной реакции, позволяющей выявлять в крови пациентов наличие антител, которые нейтрализуют COVID-19. Использование этой тест-системы позволяет тестировать плазму пациентов, перенесших инфекцию, отметил Гинцбург. После того, как эта плазма будет охарактеризована на наличие антител, которые нейтрализуют данный вирус, ее можно использовать в качестве терапевтического препарата для лечения больных, в том числе тяжелых больных COVID-19.

В настоящее время таким методом проанализированы больше 4000 образцов плазмы, которая уже поступила в несколько московских медучреждений. В их числе: НИИ имени Склифосовского, 52-я городская клиническая больница, а также Центр крови имени Гаврилова.

По словам Гинцбурга, в будущем данные тест-системы могут пригодиться для того, чтобы охарактеризовать эффективность вакцинации не только в ходе эпидопыта, но и непосредственно у каждого человека по наличию титров вирусонейтрализирующих антител, которые блокируют возможность взаимодействия вируса с клетками человека. Гинцбург также положительно оценил участие медиков в качестве добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.

«Хорошо, что среди добровольцев есть военные медики. Кто, как не они, наиболее объективно передадут свои ощущения после вакцинации специалистам, наблюдающим за участниками эксперимента», — заключил глава Центра.

18 июня медики Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве ввели первым добровольцам вакцину от коронавируса. Как сообщили в Минобороны, вакцинация прошла без осложнений, побочных реакций ни у кого из участников эксперимента не наблюдались, жалоб на состояние здоровья также не было.