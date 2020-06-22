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В Центре Гамалеи назвали условия старта массовой вакцинации от COVID-19

Для начала массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 может потребоваться до 70 млн доз препарата. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург.

«Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача — необходимость выпуска порядка 50-60, а, возможно, и 70 млн доз данного препарата», — сказал Гинцбург.

По его словам, организации здравоохранения и руководство страны принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины. Массовая вакцинация населения от вируса может начаться уже предстоящей осенью, отметил глава Центра.

В Центре Гамалеи назвали условия старта массовой вакцинации от COVID-19
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Гинцбург отметил, что быстрый выход вакцины от коронавируса на клинические испытания, разработанной специалистами НИЦЭМ совместно с Минобороны России, обусловлен использованием технологической платформы, которая хорошо зарекомендовала себя при разработке вакцины от вируса Эбола.

Человек, получивший вакцину от коронавируса, будет защищен от возможного заражения коронавирусом в течение двух лет, а возможно, и на более длительный период, добавил Гинцбург.

Глава Центра также напомнил о создании диагностической тест-системы на основе полимеразной цепной реакции, позволяющей выявлять в крови пациентов наличие антител, которые нейтрализуют COVID-19. Использование этой тест-системы позволяет тестировать плазму пациентов, перенесших инфекцию, отметил Гинцбург. После того, как эта плазма будет охарактеризована на наличие антител, которые нейтрализуют данный вирус, ее можно использовать в качестве терапевтического препарата для лечения больных, в том числе тяжелых больных COVID-19.

В настоящее время таким методом проанализированы больше 4000 образцов плазмы, которая уже поступила в несколько московских медучреждений. В их числе: НИИ имени Склифосовского, 52-я городская клиническая больница, а также Центр крови имени Гаврилова.

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По словам Гинцбурга, в будущем данные тест-системы могут пригодиться для того, чтобы охарактеризовать эффективность вакцинации не только в ходе эпидопыта, но и непосредственно у каждого человека по наличию титров вирусонейтрализирующих антител, которые блокируют возможность взаимодействия вируса с клетками человека. Гинцбург также положительно оценил участие медиков в качестве добровольцев для испытания вакцины от коронавируса.

«Хорошо, что среди добровольцев есть военные медики. Кто, как не они, наиболее объективно передадут свои ощущения после вакцинации специалистам, наблюдающим за участниками эксперимента», — заключил глава Центра.

18 июня медики Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Москве ввели первым добровольцам вакцину от коронавируса. Как сообщили в Минобороны, вакцинация прошла без осложнений, побочных реакций ни у кого из участников эксперимента не наблюдались, жалоб на состояние здоровья также не было.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Теги: коронавирус, вакцинация
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