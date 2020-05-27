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В Москве выдали первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами

Разрешения выдал Росздравнадзор по Москве и Подмосковью. Их получили три крупные аптечные сети. Их названия не уточняются. Указ, разрешающий торговлю безрецептурными лекарствами онлайн, президент подписал 17 марта
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Росздравнадзор по Москве и Подмосковью выдал разрешения на дистанционную торговлю лекарствами трем крупным аптечным сетям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Названия аптек не уточняются, однако 23 мая Роздравнадзор сообщал, что заявления на разрешение подали аптеки из четырех регионов — Москвы, Сахалинской, Амурской и Московской областей.

Путин разрешил дистанционную продажу лекарств в связи с коронавирусом
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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент Владимир Путин 17 марта подписал указ, который позволяет продавать безрецептурные лекарства через интернет. В указе также говорилось, что правительству необходимо усилить контроль за оборотом лекарств и не допускать контрафактной продукции. «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — отмечал Путин.

При необходимости власти должны представить предложения по повышению ответственности аптек, которые дистанционно продают лекарства. Закон о порядке продажи препаратов таким образом президент подписал 3 апреля. Дистанционно нельзя будет продавать наркотические, психотропные, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В мае министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что дистанционная продажа лекарств в России начнется с июня. Он указывал, что те, кто получил соответствующие разрешения, уже смогут реализовывать препараты онлайн. Путин тогда раскритиковал то, с какой скоростью налаживается дистанционная продажа лекарств. «Мне кажется, все идет не так быстро, как бы хотелось», — говорил президент.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: аптеки, продажа лекарств, Москва, коронавирус
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