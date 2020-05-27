В Москве выдали первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами

Разрешения выдал Росздравнадзор по Москве и Подмосковью. Их получили три крупные аптечные сети. Их названия не уточняются. Указ, разрешающий торговлю безрецептурными лекарствами онлайн, президент подписал 17 марта

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Росздравнадзор по Москве и Подмосковью выдал разрешения на дистанционную торговлю лекарствами трем крупным аптечным сетям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Названия аптек не уточняются, однако 23 мая Роздравнадзор сообщал, что заявления на разрешение подали аптеки из четырех регионов — Москвы, Сахалинской, Амурской и Московской областей.

Президент Владимир Путин 17 марта подписал указ, который позволяет продавать безрецептурные лекарства через интернет. В указе также говорилось, что правительству необходимо усилить контроль за оборотом лекарств и не допускать контрафактной продукции. «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — отмечал Путин.

При необходимости власти должны представить предложения по повышению ответственности аптек, которые дистанционно продают лекарства. Закон о порядке продажи препаратов таким образом президент подписал 3 апреля. Дистанционно нельзя будет продавать наркотические, психотропные, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.