Бизнес предложил правительству правила доставки лекарственных средств

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) совместно с участниками разрабатывает и в рабочем порядке направляет предложения в правительство, которые лягут в основу правил розничной торговли лекарственными препаратами, отпускаемыми без рецепта, дистанционным способом, сообщил РБК президент АКИТ Артем Соколов.

По мнению президента АКИТ Артема Соколова, подзаконные акты регулирующие онлайн-продажи лекарств, не требующих рецепта, в условиях пандемии должны быть утверждены как можно скорее.

Соколов озвучил несколько предложений, которые планируется закрепить в правилах продаж. Так ассоциация предлагает получать разрешения на доставку лекарств от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в уведомительном порядке, на основании лицензии на фармацевтическую деятельность компании. «Организация должна получать его, сообщив в ведомство номер лицензии, название ресурса и географию сбыта», — пояснил Соколов.

К курьерам, осуществляющим доставку, не будут предъявляться специальные требования, например, фармацевтическое образование.