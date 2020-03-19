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Бизнес ,  
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Бизнес предложил правительству правила доставки лекарственных средств

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) совместно с участниками разрабатывает и в рабочем порядке направляет предложения в правительство, которые лягут в основу правил розничной торговли лекарственными препаратами, отпускаемыми без рецепта, дистанционным способом, сообщил РБК президент АКИТ Артем Соколов.

По мнению президента АКИТ Артема Соколова, подзаконные акты регулирующие онлайн-продажи лекарств, не требующих рецепта, в условиях пандемии должны быть утверждены как можно скорее.

Соколов озвучил несколько предложений, которые планируется закрепить в правилах продаж. Так ассоциация предлагает получать разрешения на доставку лекарств от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в уведомительном порядке, на основании лицензии на фармацевтическую деятельность компании. «Организация должна получать его, сообщив в ведомство номер лицензии, название ресурса и географию сбыта», — пояснил Соколов.

К курьерам, осуществляющим доставку, не будут предъявляться специальные требования, например, фармацевтическое образование.

Госдума вернула во второе чтение законопроект об онлайн-продаже лекарств
Общество

Однако предложен ряд требований к перевозке. В частности, специальные режимы хранения: использование изотермической упаковки и термо-контейнеров, которые позволят соблюдать температурный режим. Заказы должны быть упакованы в герметичную транспортную упаковку, обеспечивающую защиту лекарств от внешнего воздействия, а сама упаковка должна быть оснащена системой контроля вскрытия, с датой и временем отпуска препаратов.

Также должна вестись регистрация произведенных доставок. Ответственность за качество доставки должна будет нести аптечная организация, рассказал глава АКИТ.

Бизнес формирует предложения после того, как президент Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства. Законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, разработанный Минфином, Госдума, в четверг, вернула во второе чтение. В него будет внесена возможность онлайн-продажи лекарств по рецепту.

«Государство видит ряд рисков в разрешении продаж лекарств требующих рецепта, однако уже сейчас есть система контроля и прослеживаемости препаратов, а также электронные рецепты, совокупность этих мер поможет осуществлять продажи под полным контролем», — говорит глава АКИТ. Однако вопрос требований к отпуску и доставке такой продукции онлайн-ретейлерами требует дополнительной совместной проработки с игроками фармацевтическго рынка.

Автор: Анна Левинская
Теги: онлайн-продажи, лекарства
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