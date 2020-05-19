Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 72,39 (-0,59) Quote, 13:01
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 79,17 (+0,23) Quote, 13:01
Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 16:01 У третьего футболиста в РПЛ нашли коронавирус Спорт, 15:48 Ученые выявили невосприимчивую к коронавирусу группу людей Общество, 15:41 Российский боец заявил о переговорах по поводу поединка с Тайсоном Спорт, 15:39 Минфин предложил продлить на год ЕНВД для индивидуальных предпринимателей Экономика, 15:31 Сбербанк отозвал рекомендацию по дивидендам в размере ₽18,7 на акцию Quote, 15:29 Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24» Общество, 15:23 Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам Общество, 15:23 Путин раскритиковал темпы налаживания дистанционной продажи лекарств Общество, 15:19 Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса Политика, 15:14 Бизнес назвал главные препятствия для получения господдержки Экономика, 15:13 Медведев назвал провалом работу службы занятости во время эпидемии Общество, 15:12 На дорогах заметили двойные камеры. В ГИБДД объяснили, в чем дело Авто, 15:12 Путин заявил о срыве сроков по выплатам врачам за борьбу с коронавирусом Общество, 15:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин раскритиковал темпы налаживания дистанционной продажи лекарств

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство должно заострить внимание на проработке процедуры дистанционной покупки безрецептурных лекарств гражданами. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о реализации принятых мер социально-экономических отношений, сообщается на сайте Кремля.

«Соответствующий указ мною подписан еще 17 марта. Но мне кажется, все идет не так быстро, как бы хотелось», — сказал глава государства.

Путин поручил отдельно остановиться на этом вопросе и доложить ему, когда у россиян «появится наконец возможность заказывать лекарства дистанционно» и будет создана необходимая для этого нормативно-правовая база.

Кабмин утвердил порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарств
Бизнес
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Накануне, 18 мая, российское правительство утвердило постановление о правилах дистанционной продажи и доставки безрецептурных лекарственных препаратов.

Согласно документу, лекарства можно будет приобрести по телефону или онлайн в аптеках, которые получили соответствующее разрешение Росздравнадзора.

Указ о разрешении дистанционной продажи безрецептурных лекарств Путин подписал 17 марта. Однако, как пояснял ранее член комитета Госдумы по охране здоровья депутат Александр Петров, президентского указа для начала продажи лекарств через интернет недостаточно, так как необходимо принять документы, которые регулируют порядок их продажи.

3 апреля Путин подписал закон, который также разрешает дистанционные продажи рецептурных лекарств — в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или при возникновении угрозы распространения представляющего для окружающих опасность заболевания. Правила продажи рецептурных лекарств в условиях ЧС дистанционным способом должно разработать правительство. Под запрет попадают только наркотические, психотропные, а также спиртсодержащие препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Владимир Путин, лекарства
Материалы по теме
Кабмин утвердил порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарств
Бизнес
Роспотребнадзор объяснил правила возврата купленных в интернете лекарств
Общество
Аналитики назвали самые покупаемые россиянами в марте группы лекарств
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter