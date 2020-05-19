Путин раскритиковал темпы налаживания дистанционной продажи лекарств

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Правительство должно заострить внимание на проработке процедуры дистанционной покупки безрецептурных лекарств гражданами. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о реализации принятых мер социально-экономических отношений, сообщается на сайте Кремля.

«Соответствующий указ мною подписан еще 17 марта. Но мне кажется, все идет не так быстро, как бы хотелось», — сказал глава государства.

Путин поручил отдельно остановиться на этом вопросе и доложить ему, когда у россиян «появится наконец возможность заказывать лекарства дистанционно» и будет создана необходимая для этого нормативно-правовая база.

Накануне, 18 мая, российское правительство утвердило постановление о правилах дистанционной продажи и доставки безрецептурных лекарственных препаратов.