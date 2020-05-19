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Мурашко назвал срок начала дистанционной продажи лекарств

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Дистанционную продажу лекарств в России планируется начать в начале июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у Владимира Путина с правительством и главами регионов по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, передает ТАСС.

«В первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующие разрешения, смогут уже осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами», — сказал министр.

Ранее на совещании Путин раскритиковал темпы проработки законодательной базы для дистанционной продажи лекарств. В частности, он напомнил о том, что соответствующий указ им был подписан еще 17 марта, однако, по словам Путина, «все идет не так быстро, как бы хотелось».

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3 апреля Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Согласно документу аптеки смогут осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Дистанционно нельзя будет продавать наркотические, психотропные, а также спиртсодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

18 мая кабмин утвердил порядок онлайн-продажи безрецептурных препаратов. Согласно постановлению лекарства можно будет приобрести по телефону или онлайн. Для начала реализации лекарств через интернет аптеки должны получить разрешение, направив заявление и комплект необходимых документов в Росздравнадзор. Ведомство должно рассмотреть заявление в течение пяти дней.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Владимир Путин, Михаил Мурашко, Минздрав России, лекарства, онлайн-продажи
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