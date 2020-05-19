Мурашко назвал срок начала дистанционной продажи лекарств

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Дистанционную продажу лекарств в России планируется начать в начале июня. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у Владимира Путина с правительством и главами регионов по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы, передает ТАСС.

«В первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующие разрешения, смогут уже осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами», — сказал министр.

Ранее на совещании Путин раскритиковал темпы проработки законодательной базы для дистанционной продажи лекарств. В частности, он напомнил о том, что соответствующий указ им был подписан еще 17 марта, однако, по словам Путина, «все идет не так быстро, как бы хотелось».

3 апреля Путин подписал закон о порядке дистанционной продажи лекарственных препаратов, в том числе рецептурных. Согласно документу аптеки смогут осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Дистанционно нельзя будет продавать наркотические, психотропные, а также спиртсодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.