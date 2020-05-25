Попова сообщила о сохранении масочного режима еще на месяц-два

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Россиянам придется продолжать носить защищающие рот и нос маски еще месяц-два. Об этом заявила в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24», глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С вирусом нам придется жить долго <...> И, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце-двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть», — сказала Попова.

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