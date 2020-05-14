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Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»
Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, но, с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», — сказал Собянин.

Он отметил, что введение режима ношения масок и перчаток в транспорте и на работе является «компенсационной мерой», за счет которой в Москве часть жителей смогли вернуться к работе.

Собянин заявил о необходимости пожить с ограничениями еще «неделю-другую»
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Режим обязательного ношения масок и перчаток действует в Москве с 12 мая. Средства индивидуальной защиты обязательно носить в транспорте, магазинах и на работе. Также с 12 мая в столице возобновили работу строительные и промышленные предприятия.

Ранее 14 мая Собянин отметил, что режим ограничений из-за коронавируса в Москве необходимо сохранить «неделю-другую» и посмотреть, как «аукнутся» майские праздники, а также оценить влияние открытия части производств. При этом на следующей неделе в Москве «попытаются» открыть МФЦ, указал мэр.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Сергей Собянин, медицинские маски, коронавирус
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