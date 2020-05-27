Минздрав рекомендовал не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб

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В статистику заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции не нужно включать тех зараженных, у которых нет жалоб. Об этом сообщается в методических рекомендациях Минздрава по кодированию причин смертности, связанных с COVID-19.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8», — говорится в документе.

По последним данным оперативного штаба, с начала пандемии в России подтвердили 370,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 3968 человек.

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