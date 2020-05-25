В Москве от коронавируса умерло минимальное с 7 мая число людей

Число смертей от COVID-19 в Москве снижается четвертые сутки подряд. Всего в столице жертвами инфекции стали более 2000 человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве за последние сутки умер 41 человек с коронавирусом, говорится в сообщении столичного штаба по борьбе с инфекцией. Там указали, что во всех случаях был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Это минимальный показатель с 7 мая. Тогда в столице от последствий коронавируса скончались 39 человек.

Максимальное число летальных случаев в Москве было зафиксировано 18 мая, когда умерли 77 человек. После 22 мая, когда скончались 73 человека, показатель суточной смертности от коронавируса в городе постоянно снижался.

Всего с начала пандемии в Москве умерли 2034 человека.