В Кремле заявили о радующей статистике по заболеваемости COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Кремле с оптимизмом смотрят на показатели заболеваемости COVID-19 в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Цифры статистики по заболеваемости, наверное, радуют», — сказал он, добавив, что каждый должен заботиться о себе и о своих близких.

На вопрос, можно ли смягчать ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией, Песков ответил, что опасность пока что сохраняется. «Она наиболее актуальна для тех граждан, которые относятся к зоне риска. Эта опасность будет сохранятся какое-то время, какое — точно не знает никто», — пояснил Песков.

До этого пресс-секретарь президента сообщил, что вернулся «к нормальной жизни» после того, как сам переболел COVID-19. По его словам, он все еще находится на домашнем карантине и работает удаленно.