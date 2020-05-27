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СМИ узнали о согласии МВД не наказывать нарушивших карантин жертв насилия

С просьбой не привлекать к ответственности жертв домашнего насилия к правительству обращались НКО. МВД согласилось, но сообщило, что ответственности не подлежат люди, нарушившие самоизоляцию «в состоянии крайней необходимости»
Фото: Maurizio Gambarini / DPA / ТАСС
Фото: Maurizio Gambarini / DPA / ТАСС

Жертвы домашнего насилия, нарушившие режим самоизоляции, не будут привлекаться к ответственности за это, сообщили в МВД, передает «Коммерсантъ». В министерстве отвечали на обращение девяти НКО, занимающихся защитой прав пострадавших от насилия в семье.

Обращение было отправлено в марте правительству и главам регионов, позже передано в МВД. В нем НКО обращали внимание на необходимость немедленного реагирования на сообщения о насилии в семье со стороны сотрудников правоохранительных органов. Также правозащитники просили не наказывать пострадавших от домашнего насилия за нарушение режима самоизоляции.

В министерстве согласились с тем, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности».

Помимо этого, в МВД перечислили превентивные меры, которые проводят сотрудники ведомства для профилактики ситуации. В частности, они посещают людей, которые состоят на профилактических учетах, а также проводят опрос родственников и соседей. Помимо этого, сотрудники МВД доводят до пострадавших от семейного насилия информацию о службах социальной поддержки и ведут разъяснительную работу «в ходе рассмотрения поступающих обращений граждан».

Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции
Общество
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Также в министерстве сообщили, что сотрудники полиции реагируют на каждое сообщение граждан незамедлительно, в том числе о бытовом насилии.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

Руководитель центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций, который был одним из подписавших обращение НКО, Мари Давтян сообщила «Коммерсанту», что реализация этих мер не чувствуется на практике. По ее словам, в ответ на несколько обращений в Москве и Московской области, полицейские отказывались приходить домой и объясняли это тем, что заняты контролем за соблюдением режима самоизоляции.

В конце апреля депутаты Госдумы попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь утвердить меры по защите жертв домашнего насилия, так как число обращений во время самоизоляции выросло. В ответ на обращение Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам проработать его.

МВД сообщило о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В начале мая уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также сообщила, что количество случаев домашнего насилия после введения режима всеобщей самоизоляции выросло в 2,5 раза. По ее словам, в апреле было зарегистрировано более 13 тыс. обращений против 6 тыс. в марте.

Позже, в середине мая, в МВД не согласились с тем, что во время режима самоизоляции выросло количество семейно-бытовых преступлений. В министерстве сообщили, что в апреле их количество даже снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Маргарита Алехина
Теги: коронавирус, домашнее насилие
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