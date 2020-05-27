СМИ узнали о согласии МВД не наказывать нарушивших карантин жертв насилия

С просьбой не привлекать к ответственности жертв домашнего насилия к правительству обращались НКО. МВД согласилось, но сообщило, что ответственности не подлежат люди, нарушившие самоизоляцию «в состоянии крайней необходимости»

Фото: Maurizio Gambarini / DPA / ТАСС

Жертвы домашнего насилия, нарушившие режим самоизоляции, не будут привлекаться к ответственности за это, сообщили в МВД, передает «Коммерсантъ». В министерстве отвечали на обращение девяти НКО, занимающихся защитой прав пострадавших от насилия в семье.

Обращение было отправлено в марте правительству и главам регионов, позже передано в МВД. В нем НКО обращали внимание на необходимость немедленного реагирования на сообщения о насилии в семье со стороны сотрудников правоохранительных органов. Также правозащитники просили не наказывать пострадавших от домашнего насилия за нарушение режима самоизоляции.

В министерстве согласились с тем, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности».

Помимо этого, в МВД перечислили превентивные меры, которые проводят сотрудники ведомства для профилактики ситуации. В частности, они посещают людей, которые состоят на профилактических учетах, а также проводят опрос родственников и соседей. Помимо этого, сотрудники МВД доводят до пострадавших от семейного насилия информацию о службах социальной поддержки и ведут разъяснительную работу «в ходе рассмотрения поступающих обращений граждан».