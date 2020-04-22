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Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии попросили вице-премьера Татьяну Голикову, среди прочего, не наказывать жертв семейных конфликтов за нарушение карантина
Оксана Пушкина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

C введением режима самоизоляции для борьбы с коронавирусом в России увеличилось число обращений по поводу домашнего насилия, отмечают авторы законопроекта по борьбе с ним. Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия. Об этом говорится в письме парламентариев (есть у РБК) от 21 апреля.

Пушкина рассказала РБК, что депутаты призывают в срочном порядке ввести предложенные меры. По ее мнению, если бы до начала пандемии и перехода предприятий на удаленный режим работы был бы принят закон «О домашнем насилии», ситуация была бы лучше. «Уже бы выстраивалась система, а сейчас ее нет. В моем избирательном округе Одинцово полицейские молодцы! Выезжают, проводят профилактические беседы, но все снова и снова повторяется. Эту пандемию нам точно придется лечить не один десяток лет, если не примем специальный закон», — говорит депутат.

В марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем (2537 обращений против 2050 месяцем ранее). На 15% увеличилось число обращений в московский кризисный центр «Китеж», на 19% выросло их количество в Красноярском крае. В три раза больше сообщений о насилии поступило в вологодский кризисный центр, говорится в письме.

Кроме того, на 40% выросло число женщин с детьми, которые заявили, что остались без жилья, поскольку потеряли работу из-за ограничений и не могут оплачивать аренду.

В условиях изоляции цикл домашнего насилия будет сокращаться, а каждый следующий насильственный эпизод будет более серьезным по форме, чем предыдущий, считают авторы письма. Они называют ситуацию беспрецедентной.

«Сейчас надо срочно предпринять меры, которые мы указали в обращении. Прятать голову в песок — вредить людям. Кого мы обманываем, не признавая проблему», — заявила Пушкина РБК.

Что предлагают депутаты

Защиту от домашнего насилия во время самоизоляции депутаты предложили включить в меры по поддержке населения на период пандемии коронавируса. Они считают необходимым:

  • обеспечить достаточное число убежищ для жертв домашнего насилия, которые могут принять их даже при отсутствии регистрации, составить реестр помещений (включая свободные номера в отелях) для размещения пострадавших;
  • обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, защищать пострадавших, а не нападавшего, предотвращать любые виды проявления насилия;
  • разработать специальный план для пострадавших по обращению за медицинской, юридической и психологической помощью, рассказывать о нем, например, через телевидение или на сайте госуслуг;
  • создать координационные центры, которые будут помогать безопасно получить медицинскую, юридическую, психологическую помощь жертвам насилия;
  • исключить ответственность для жертв насилия за нарушение карантина и других ограничений для борьбы с вирусом.

«Письмо пока не поступило. Когда поступит — будет обязательно рассмотрено в установленном порядке», — сообщили РБК в секретариате вице-премьера Голиковой.

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Об увеличении случаев домашнего насилия в самоизоляции говорили не только в России, но и в мире. В заявлении Европарламента утверждалось, что в странах ЕС количество случаев бытового насилия выросло на треть спустя неделю после объявления карантина. О росте вспышек домашнего насилия в мире говорил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В некоторых странах, по его словам, число обращений женщин в службы поддержки возросло вдвое.

В сценариях по развитию ситуации с COVID-19, представленных Координационному совету союза по противодействию коронавирусной инфекции, РСПП допускал, что риск домашнего насилия повысится, если эпидемия затянется на три-четыре месяца либо продлится до 2021 года.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 16 апреля заявила, что сенаторы вернутся к работе над законопроектом о борьбе с бытовым насилием, после того как удастся победить коронавирус. «Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период», — говорила Матвиенко.

Авторы: Кирилл Сироткин, Гаяна Демурина
При участии: Юлия Старостина
Теги: домашнее насилие, коронавирус, Оксана Пушкина, Татьяна Голикова, самоизоляция ..., Ирина Роднина
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