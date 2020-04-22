Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии попросили вице-премьера Татьяну Голикову, среди прочего, не наказывать жертв семейных конфликтов за нарушение карантина

Оксана Пушкина (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

C введением режима самоизоляции для борьбы с коронавирусом в России увеличилось число обращений по поводу домашнего насилия, отмечают авторы законопроекта по борьбе с ним. Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия. Об этом говорится в письме парламентариев (есть у РБК) от 21 апреля.

Пушкина рассказала РБК, что депутаты призывают в срочном порядке ввести предложенные меры. По ее мнению, если бы до начала пандемии и перехода предприятий на удаленный режим работы был бы принят закон «О домашнем насилии», ситуация была бы лучше. «Уже бы выстраивалась система, а сейчас ее нет. В моем избирательном округе Одинцово полицейские молодцы! Выезжают, проводят профилактические беседы, но все снова и снова повторяется. Эту пандемию нам точно придется лечить не один десяток лет, если не примем специальный закон», — говорит депутат.

В марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем (2537 обращений против 2050 месяцем ранее). На 15% увеличилось число обращений в московский кризисный центр «Китеж», на 19% выросло их количество в Красноярском крае. В три раза больше сообщений о насилии поступило в вологодский кризисный центр, говорится в письме.

Кроме того, на 40% выросло число женщин с детьми, которые заявили, что остались без жилья, поскольку потеряли работу из-за ограничений и не могут оплачивать аренду.

В условиях изоляции цикл домашнего насилия будет сокращаться, а каждый следующий насильственный эпизод будет более серьезным по форме, чем предыдущий, считают авторы письма. Они называют ситуацию беспрецедентной.