МВД сообщило о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции

В министерстве указали, что в апреле этого года преступлений, связанных с бытовым насилием, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало меньше почти на 10%

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В Министерстве внутренних дел (МВД) опровергли утверждение ряда общественных организаций, что самоизоляция из-за пандемии коронавируса привела к росту числа семейно-бытовых преступлений. Об этом говорится в сообщении ведомства о криминогенной ситуации в стране.

В МВД также указали, что в апреле этого года преступлений, связанных с бытовым насилием, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало меньше на 9%. «В том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — средней тяжести и на 3,3% — легкого вреда здоровью», — сообщили в министерстве.

10 мая ведомство также заявляло об отсутствии роста правонарушений в семейно-бытовой сфере, однако приводило другие данные. Тогда в МВД заявляли, что число преступлений во время режима самоизоляции снизилось на 23,4% по сравнению с прошлым годом и составило 7,7 тыс. На этом основании министерство отказалось ужесточать административное наказание по ст. 6.1.1 КоАП (побои).

Последнюю меру предложили несколько депутатов Государственной думы (в том числе Оксана Пушкина), которые опасались, что режим самоизоляции приведет к росту домашнего насилия. Они отмечали, что в марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем, число обращений в московский кризисный центр «Китеж» — на 15%, в красноярский — на 19%. В свою очередь, омбудсмен Татьяна Москалькова указала, что, по данным НКО, только в апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии.