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МВД сообщило о снижении уровня домашнего насилия во время самоизоляции

В министерстве указали, что в апреле этого года преступлений, связанных с бытовым насилием, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало меньше почти на 10%
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Министерстве внутренних дел (МВД) опровергли утверждение ряда общественных организаций, что самоизоляция из-за пандемии коронавируса привела к росту числа семейно-бытовых преступлений. Об этом говорится в сообщении ведомства о криминогенной ситуации в стране.

В МВД также указали, что в апреле этого года преступлений, связанных с бытовым насилием, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало меньше на 9%. «В том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — средней тяжести и на 3,3% — легкого вреда здоровью», — сообщили в министерстве.

10 мая ведомство также заявляло об отсутствии роста правонарушений в семейно-бытовой сфере, однако приводило другие данные. Тогда в МВД заявляли, что число преступлений во время режима самоизоляции снизилось на 23,4% по сравнению с прошлым годом и составило 7,7 тыс. На этом основании министерство отказалось ужесточать административное наказание по ст. 6.1.1 КоАП (побои).

Депутаты пожаловались генпрокурору на данные о росте домашнего насилия
Общество
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Последнюю меру предложили несколько депутатов Государственной думы (в том числе Оксана Пушкина), которые опасались, что режим самоизоляции приведет к росту домашнего насилия. Они отмечали, что в марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем, число обращений в московский кризисный центр «Китеж» — на 15%, в красноярский — на 19%. В свою очередь, омбудсмен Татьяна Москалькова указала, что, по данным НКО, только в апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии.

Как города России живут в режиме самоизоляции. Фоторепортаж
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При этом в Госдуме образовалась группа депутатов, которые посчитали, что сообщения о росте домашнего насилия «способны опорочить институт семьи и браков». В нее вошли законодатели от «Единой России» Николай Земцов, Инга Юмашева, Владимир Крупенников и Виталий Милонов, предложившие ссылаться не на данные правозащитников, а на официальную статистику МВД. Депутат Пушкина назвала их «мракобесами».

В целом МВД указывает, что показатели уровня преступности в стране по итогам первого квартала соответствуют прошлогодним. Там указали, что число преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, снизилось на 7,1%, а среди иностранных граждан — на 1,2%.

Автор: Артем Филипенок
Теги: МВД, домашнее насилие, статистика
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