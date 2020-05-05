Москалькова сообщила о росте случаев домашнего насилия во время эпидемии

Во время режима всеобщей самоизоляции, введенного в России из-за эпидемии коронавируса, количество случаев домашнего насилия выросло в 2,5 раза. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, пишет «РИА Новости».

По ее словам, при подсчетах аппарат омбудсмена пользуется данными некоммерческих организаций и журналистов.

«По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза», — сказала Москалькова. Она добавила, что в апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии. В марте их было 6054.

Омбудсмен отметила, что на горячую линию уполномоченного также поступают сообщения о насилии, но они не носят массовый характер. Москалькова связала это со страхом жертв. Люди боятся усугубить ситуацию, обратившись за помощью, поскольку направленное через гаджеты сообщение может быть опасным для них.