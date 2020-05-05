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Пандемия коронавируса ,  
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Москалькова сообщила о росте случаев домашнего насилия во время эпидемии

Во время режима всеобщей самоизоляции, введенного в России из-за эпидемии коронавируса, количество случаев домашнего насилия выросло в 2,5 раза. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, пишет «РИА Новости».

По ее словам, при подсчетах аппарат омбудсмена пользуется данными некоммерческих организаций и журналистов.

«По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза», — сказала Москалькова. Она добавила, что в апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии. В марте их было 6054.

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Оксана Пушкина

Омбудсмен отметила, что на горячую линию уполномоченного также поступают сообщения о насилии, но они не носят массовый характер. Москалькова связала это со страхом жертв. Люди боятся усугубить ситуацию, обратившись за помощью, поскольку направленное через гаджеты сообщение может быть опасным для них.

«Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична», — сказала Москалькова, добавив, что правозащитники по всему миру фиксируют рост числа обращений о домашнем насилии.

Глава МВД предписал сообщать жертвам домашнего насилия о центрах помощи
Общество
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Ранее авторы законопроекта о домашнем насилии, депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с информацией о росте случаев домашнего насилия на фоне эпидемии COVID-19. Парламентарии попросили Голикову помочь со скорейшим утверждением мер по защите жертв насилия.

После этого министр внутренних дел Владимир Колокольцев предписал участковым, инспекторам ПДН и дежурным частям отделов полиции информировать граждан о деятельности кризисных центров помощи женщинам, страдающим от насилия в семье.

Теги: Татьяна Москалькова, домашнее насилие, коронавирус
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