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Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова отреагировала на письмо депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия в России. Изучением необходимости введения экстренных мер по борьбе с домашним насилием займутся сразу шесть ведомств
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним. Об этом рассказала РБК депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая в конце апреля в составе группы парламентариев отправила Голиковой письмо с просьбой принять экстренные меры в связи с ростом случаев домашнего насилия.

Распоряжение Голикова направила главе МВД Владимиру Колокольцеву, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе Минтруда Антону Котякову, главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву и Роспечати Михаилу Сеславинскому. В нем она потребовала проработать обращение депутатов и проинформировать их о результатах. Если это окажется нужным, ведомства должны внести соответствующие предложения в правительство.

«Шести ведомствам — МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати — поручено проработать обращение», — подтвердили РБК в секретариате вице-премьера.

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции
Общество
Оксана Пушкина

Письмо Голиковой в конце апреля отправили депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием. В обращении они отмечали значительный рост жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции и ограничения перемещения граждан из-за коронавируса. Еще до введения режима повсеместной самоизоляции, в марте 2020 года, количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем. По мнению авторов письма, из-за вынужденной изоляции граждан число случаев домашнего насилия в России вырастет еще сильнее, причем в каждой проблемной семье такие случаи могут становиться все тяжелее.

Из-за этого депутаты предложили принять ряд мер для борьбы с домашним насилием. В их числе — увеличение числа убежищ для жертв, отмена ответственности для жертв насилия за нарушение карантина и других ограничений, наложение на полицию обязательства по немедленному реагированию на сообщения о случаях насилия в семье.

На этой неделе, 5 мая, о проблеме домашнего насилия говорила и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она привела в пример данные некоммерческих и правозащитных организаций, согласно которым количество случаев насилия в семье с 10 апреля выросло в 2,5 раза. Вслед за депутатами она предложила отменить обязательные пропуска для пострадавших женщин, чтобы обеспечить им свободный доступ в кризисные центры и правоохранительные органы.

Власти уже пытались принять некоторые меры для защиты пострадавших от домашнего насилия женщин в сложившихся условиях. Еще в конце марта правительственная комиссия по профилактике правонарушений, которую возглавляет министр внутренних дел Владимир Колокольцев, рекомендовала губернаторам подумать о поддержке некоммерческих организаций, ведущих борьбу с семейным насилием, и создании новых кризисных центров для женщин. Полицейским в регионах предписали заняться информированием жертв о подобных центрах помощи.

Однако, обращала внимание Оксана Пушкина, реальные меры по итогам этого решения не были приняты. «Прошел уже месяц, и ни в одном из регионов не принято соответствующих мер — вместо этого продолжают поступать звонки с криками о помощи, на которые есть обязанность реагировать, а для этого нужно иметь соответствующие инфраструктурные ресурсы. Это не отменяет, а только подчеркивает необходимость внесения законопроекта [о борьбе с домашним насилием]», — заявляла она.

Авторы: Георгий Тадтаев, Кирилл Сироткин, Юлия Старостина
Теги: самоизоляция, домашнее насилие, Татьяна Голикова, Оксана Пушкина ..., Владимир Колокольцев
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