Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова отреагировала на письмо депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия в России. Изучением необходимости введения экстренных мер по борьбе с домашним насилием займутся сразу шесть ведомств

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним. Об этом рассказала РБК депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая в конце апреля в составе группы парламентариев отправила Голиковой письмо с просьбой принять экстренные меры в связи с ростом случаев домашнего насилия.

Распоряжение Голикова направила главе МВД Владимиру Колокольцеву, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, главе Минтруда Антону Котякову, главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву и Роспечати Михаилу Сеславинскому. В нем она потребовала проработать обращение депутатов и проинформировать их о результатах. Если это окажется нужным, ведомства должны внести соответствующие предложения в правительство.

«Шести ведомствам — МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати — поручено проработать обращение», — подтвердили РБК в секретариате вице-премьера.

Письмо Голиковой в конце апреля отправили депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, разработавшие законопроект о борьбе с домашним насилием. В обращении они отмечали значительный рост жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции и ограничения перемещения граждан из-за коронавируса. Еще до введения режима повсеместной самоизоляции, в марте 2020 года, количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем. По мнению авторов письма, из-за вынужденной изоляции граждан число случаев домашнего насилия в России вырастет еще сильнее, причем в каждой проблемной семье такие случаи могут становиться все тяжелее.