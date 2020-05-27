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Глава Дагестана заявил о «переломе» ситуации с коронавирусом

По словам Владимира Васильева, власти рассмотрят в четверг вопрос о смягчении ограничений, введенных из-за вируса. Глава Роспотребнадзора в Дагестане сообщил, что скорость прироста заболеваемости снизилась более чем в восемь раз
Глава Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана Владимир Васильев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Руководство Дагестана намерено рассмотреть вопрос смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса, так как в регионе произошел «перелом» с заболеваемостью, сообщил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия 24».

«Люди себя чувствуют уверенно, понимают, что перелом произошел. Сегодня мы понимаем, что происходит, контролируем ситуацию», — сказал Васильев. Он отметил, что власти рассматривают вопрос о смягчении мер, действующих в регионе. При этом он подчеркнул, что «все ответственно к этому отнеслись» и попросили вынести вопрос на селекторное совещание штаба по борьбе с инфекцией, которое пройдет в четверг. По его итогам, возможно, будет принято решение о смягчении в зависимости от ситуации в разных районах республики.

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Васильев также отметил позитивную динамику снижения заболеваемости в Дагестане. По его словам, за последние сутки было выявлено 89 заболевших коронавирусом и 456 выздоровевших. «То есть усилия врачей и специалистов не проходят даром. У нас за сутки 2612 тестов, еще недавно нам это казалось невероятным, но мы понимаем, что в ближайшее время выйдем на ту самую цифру в 3 тыс. тестов в сутки», — подчеркнул Васильев.

Ранее во вторник глава республиканского отделения Роспотребнадзора Николай Павлов сообщил, что скорость прироста заболеваемости коронавирусом в регионе снизилась более чем в восемь раз. Об этом сообщают РИА Новости, слова Павлова процитировала пресс-служба правительства Дагестана.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Павлов также рассказал, что ситуация с заражаемостью на этой неделе стабилизировалась в ряде районов (по сравнению с предыдущей неделей). В целом в республике видна тенденция по снижению заболеваемости внебольничной пневмонией на 30%, добавил глава отделения Роспотребнадзора в Дагестане.

Замначальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Юлия Демина озвучила более оптимистичные показатели — она сообщила, что темп прироста количества заболевших снизился более чем в девять раз, передает РИА Дагестан. По ее словам, в начале пандемии в регионе темп прироста был на уровне 24%, на прошлой неделе — 2,8%.

Дагестан входит в пятерку регионов России с самым высоким количеством инфицированных людей. По состоянию на утро 26 мая в республике зафиксировано 4294 случая заражения (данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом). Также регион занимает пятое место в России по уровню смертности (118 человек).

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Владимир Путин

В середине мая на фоне ухудшения ситуации в республике Росздравнадзор выявил дефицит тестов на коронавирус и отсутствие лабораторных мощностей для обнаружения инфекции у населения. Ведомство также выяснило, что в Дагестане не хватает средств индивидуальной защиты и лекарств.

18 мая президент Владимир Путин подключил к борьбе с вирусом в Дагестане МЧС и Минобороны. В частности, президент поручил масштабную санитарную обработку общественных мест республики. Путин назвал ситуацию в регионе сложной и отметил, что она требует «дополнительных и неотложных мер».

Тогда же глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что доля положительных тестов на коронавирус в регионе превышает средний показатель по России. «Если в целом по России из общего количества обследований мы выявляем 10–12% зараженных, инфицированных, то пока в Республике Дагестан это больше 35%», — сказала Попова.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Дагестан, Владимир Васильев
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