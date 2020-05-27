Глава Дагестана заявил о «переломе» ситуации с коронавирусом

По словам Владимира Васильева, власти рассмотрят в четверг вопрос о смягчении ограничений, введенных из-за вируса. Глава Роспотребнадзора в Дагестане сообщил, что скорость прироста заболеваемости снизилась более чем в восемь раз

Глава Дагестана Владимир Васильев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Руководство Дагестана намерено рассмотреть вопрос смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса, так как в регионе произошел «перелом» с заболеваемостью, сообщил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия 24».

«Люди себя чувствуют уверенно, понимают, что перелом произошел. Сегодня мы понимаем, что происходит, контролируем ситуацию», — сказал Васильев. Он отметил, что власти рассматривают вопрос о смягчении мер, действующих в регионе. При этом он подчеркнул, что «все ответственно к этому отнеслись» и попросили вынести вопрос на селекторное совещание штаба по борьбе с инфекцией, которое пройдет в четверг. По его итогам, возможно, будет принято решение о смягчении в зависимости от ситуации в разных районах республики.

Васильев также отметил позитивную динамику снижения заболеваемости в Дагестане. По его словам, за последние сутки было выявлено 89 заболевших коронавирусом и 456 выздоровевших. «То есть усилия врачей и специалистов не проходят даром. У нас за сутки 2612 тестов, еще недавно нам это казалось невероятным, но мы понимаем, что в ближайшее время выйдем на ту самую цифру в 3 тыс. тестов в сутки», — подчеркнул Васильев.

Ранее во вторник глава республиканского отделения Роспотребнадзора Николай Павлов сообщил, что скорость прироста заболеваемости коронавирусом в регионе снизилась более чем в восемь раз. Об этом сообщают РИА Новости, слова Павлова процитировала пресс-служба правительства Дагестана.