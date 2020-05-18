Путин подключил МЧС и Минобороны к борьбе с коронавирусом в Дагестане

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 14:14
Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под карантин китайцах Общество, 16:28 Власти решили выплачивать страховку врачам с коронавирусом Общество, 16:26 Патриарх отстранил от управления епархиями РПЦ двух епископов Общество, 16:21 Видео дня: пингвины пришли в музей Канзас-Сити, чтобы развеять грусть Стиль, 16:14 Прораб на удаленке: пять трендов цифровизации на рынке недвижимости Экономика инноваций, 16:00  Попова сравнила заболеваемость COVID-19 в Дагестане и других регионах Общество, 15:58 Лучший защитник чемпионата Чехии перешел в нижегородское «Торпедо» Спорт, 15:58 В Воронеже волонтер продала продукты для малоимущих семей Общество, 15:52 Бизнес или гуманитарная инициатива: зачем Сбербанку вакцина от COVID-19 Quote, 15:47 В Сочи задержали убежавшего от полицейских во дворе обсерватора мужчину Общество, 15:37 Сбербанк предложил ограничить возможность расторжения договоров аренды Бизнес, 15:37 «Выживать будет тяжело». Автодилеры просят, чтобы их открыли Авто, 15:35 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 15:33 Чемпионат Шотландии по футболу завершили досрочно из-за пандемии Спорт, 15:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин подключил МЧС и Минобороны к борьбе с коронавирусом в Дагестане

Президент поручил МЧС начать масштабную санитарную обработку общественных мест, а Минобороны — оперативно развернуть строительство многофункционального медицинского центра
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана поручил МЧС и Минобороны подключиться к борьбе с распространением COVID-19 в регионе.

«Мы, конечно, как и прежде, будем заниматься всеми регионами Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией, но ситуация в Республике Дагестан сложная и требует, конечно, дополнительных и неотложных мер», — сказал Путин.

Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Обращаясь к руководству МЧС, глава государства поручил начать масштабную санитарную обработку общественных мест, расположенных на территории республики. Путин попросил сотрудников ведомства обратить особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и другие места, связанные с посещением людьми.

«Прямо сейчас хочу поручить Министерству обороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане», — заявил он.

Путин отметил, что этот центр должен быть рассчитан не менее чем на 200 койко-мест. Глава государства подчеркнул, что в дальнейшем медицинский центр должен быть передан под управление местным властям, как это было сделано в Воронежской области.

В Дагестане выявили нехватку тестов на коронавирус и лекарств
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент заверил, что этот центр поможет Дагестану в решении всех проблем, в том числе по борьбе с коронавирусом. Как отметил Путин, от жителей республики он ждет выдержки и ответственности. «Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей <...> зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии, чтобы мы сберегли главное — жизни людей», — заключил глава государства.

Среди всех российских регионов Дагестан входит в лидирующую группу по числу заболевших и умерших из-за коронавируса. По последним данным, в регионе заразились 3460 человек, скончались 29 пациентов, выздоровели 1807.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, коронавирус, Дагестан, МЧС, Минобороны
Материалы по теме
Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома
Общество
Путин назвал причину тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане
Общество
В Дагестане выявили нехватку тестов на коронавирус и лекарств
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter