Путин подключил МЧС и Минобороны к борьбе с коронавирусом в Дагестане

Президент поручил МЧС начать масштабную санитарную обработку общественных мест, а Минобороны — оперативно развернуть строительство многофункционального медицинского центра

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана поручил МЧС и Минобороны подключиться к борьбе с распространением COVID-19 в регионе.

«Мы, конечно, как и прежде, будем заниматься всеми регионами Российской Федерации в связи с коронавирусной инфекцией, но ситуация в Республике Дагестан сложная и требует, конечно, дополнительных и неотложных мер», — сказал Путин.

Обращаясь к руководству МЧС, глава государства поручил начать масштабную санитарную обработку общественных мест, расположенных на территории республики. Путин попросил сотрудников ведомства обратить особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и другие места, связанные с посещением людьми.

«Прямо сейчас хочу поручить Министерству обороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане», — заявил он.