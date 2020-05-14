В Дагестане выявили нехватку тестов на коронавирус и лекарств

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Росздравнадзор проанализировал деятельность министерства здравоохранения Дагестана и подведомственных ему медицинских организаций из-за ухудшения ситуации по коронавирусу в регионе, сообщается на сайте федеральной службы.

В результате ведомство выяснило, что основной проблемой республики стало недостаточное тестирование населения на коронавирус. По данным Росздравнадзора, это связано с отсутствием лабораторных мощностей, а также дефицитом тест-систем и расходных материалов.

Надзорное ведомство также пришло к заключению, что в перепрофилированных медучреждениях, где лечат пациентов с внебольничными пневмониями, работа организована «не на должном уровне». Помимо этого в медицинских организациях Дагестана не хватает средств индивидуальной защиты и лекарств. Пациентам приходится долго ждать результатов компьютерной томографии и тестирования на вирус, отметили в службе.

Кроме того, в регионе не хватает медиков для пациентов, которые лечатся на дому, а также отсутствует система мониторинга амбулаторных больных.