Попова сравнила заболеваемость COVID-19 в Дагестане и других регионах

Анна Попова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В среднем по России положительными оказываются около 10–12% из всех проведенных тестов на коронавирусную инфекцию, в Дагестане этот показатель превышает 35%. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом, трансляция доступна на телеканале «Россия 24».

«Если в целом по России из общего количества обследований мы выявляем 10–12% зараженных, инфицированных, то пока в Республике Дагестан это больше 35%», — сказала Попова. По ее словам, это говорит о том, что «вирус в республике есть», и поэтому в регионе необходимо проводить больше тестирований.

Согласно последним данным федерального оперативного штаба, в Дагестане зафиксировали 3460 случаев заболевания COVID-19, от вируса умерли 29 человек. Накануне глава минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID-19. По его словам, в регионе более 13 тыс. жителей заболели коронавирусом и внебольничными пневмониями.

Ранее 18 мая президент Владимир Путин провел видеосовещание с руководством и представителями общественности Дагестана по коронавирусу. В ходе общения президент отметил, что ситуация с эпидемией в регионе «складывается непросто», и пообещал, что сейчас с Дагестаном «будет вся Россия». По итогам совещания Путин подключил к борьбе с распространением коронавируса в регионе МЧС и Минобороны.

