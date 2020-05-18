Путин впервые пообщался по видеосвязи с отдельным регионом из-за COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана и обсудил ситуацию с коронавирусом в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

В совещании приняли участие глава Дагестана Владимир Васильев, председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов, а также муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев.

Путин отметил, что в Дагестане ситуация с эпидемией коронавируса складывается непросто, выявляются новые случаи заражения, а у больных наблюдаются тяжелые осложнения. «В последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой. Несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестер, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников», — отметил президент.

Накануне глава минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID-19. По данным оперативного штаба, в республике зафиксировано 3460 случаев заражения коронавирусом, 1807 человек выздоровели, 29 скончались. Дагестан занимает пятое место среди регионов России с наибольшим количеством заболевших.