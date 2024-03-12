У активистов и художников по всей России прошли обыски

У активистов и художников в Москве, Петербурге и других городах прошли обыски

Обыски прошли в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске. Активисты связывают следственные действия с Петром Верзиловым. Накануне Мосгорсуд отменил ему приговор по делу о фейках, его направили на новое рассмотрение

Петр Верзилов (Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС)

В нескольких городах России силовики сегодня провели оперативные действия у художников и акционистов.

Утром 12 марта силовики пришли с обысками к нижегородскому художнику Артему Филатову, сообщила РБК его жена Олеся.

У пары изъяли технику: системный блок, планшет и телефон; Филатова забрали на допрос в ФСБ. «На каком основании задержали? На основании дела от 4 марта 2024 года Лефортовского суда. Сейчас адвоката пустили, он находится на допросе», — сказала Филатова. О каком деле речь, Филатова не уточнила, но, по данным правозащитного проекта «Сетевые свободы», суд санкционировал обыски по статье 257 УК (госизмена).

В Санкт-Петербурге обыск прошел у художницы Катрин Ненашевой, сообщила она в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) и ее подруги Наташи Четверио. Четверио написала в телеграм-канале, что Ненашева проходит свидетельницей по делу о госизмене (ст. 275 УК). По словам Четверио, оно связано с Петром Верзиловым (признан в России иноагентом), бывшим издателем «Медиазоны» (также признана иноагентом) и экс-активистом Pussy Riot.

В Москве с обыском пришли к матери Верзилова и к участницам Pussy Riot Рите Флорес (Маргарите Коноваловой), Ольге Курачевой и Ольге Пахтусовой. В Петербурге — к участнице «Партии мертвых» Кристине Бубенцовой. В Нижнем Новгороде задержали художника Андрея Оленева, в Ульяновске — Егора Холтова.

Также силовики пришли к участникам петербургской арт-группы «Явь». «Все вопросы полиции связаны с Верзиловым. Мы с ним не знакомы и никогда никоим образом не общались, как, по сути, и все художники, к которым пришли одновременно по всей России», — сообщили РБК активисты.

В Екатеринбурге, по данным «Сетевых свобод», обыски прошли у художника Ильи Чистых (псевдоним Илья Мозги), его увезли на допрос. В УФСБ России по Свердловской области отказались от комментария.

Верзилов находится за границей. В марте 2023 года Басманный суд заочно арестовал его по статье о фейках об армии (п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК), а в ноябре активиста приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Накануне Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

О деле по статье о госизмене в отношении Верзилова не сообщалось. В октябре 2022 года Верзилов в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом) рассказывал, что приехал на Украину для съемок документального фильма и впоследствии присоединился к украинской армии.