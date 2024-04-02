Суд заочно приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам колонии
Басманный суд заочно приговорил к восьми годам и четырем месяцам колонии издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (и он, и издание признаны Минюстом иноагентами) по статье о фейках о российской армии. Обвинение просило для него восемь с половиной лет.
«Верзилов Петр Юрьевич осужден по пункту «д» ч. 2 ст.207.3 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 4 месяца, с лишением права заниматься длительностью, связанной с администрирование сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Сети интернет, сроком на 3 года 10 месяцев», — сообщили РБК в пресс-службе суда.
Осенью 2023 года Басманный суд приговорил Верзилова по делу о фейках про армию к восьми с половиной годам колонии, однако Мосгорсуд приговор отменил и передал дело на новое рассмотрение.
О том, что против Верзилова завели дело о военных фейках (ст. 207.3 УК) стало известно в ноябре 2022 года. Поводом для уголовного дела о фейках стали его посты в соцсетях о событиях в Буче, писали телеграм-каналы Baza и Shot. В марте 2023-го его заочно арестовали.
В октябре 2022 года Верзилов в интервью журналисту Юрию Дудю (признан иноагентом) рассказал, что приехал на Украину для съемок документального фильма и впоследствии присоединился к украинской армии. После этого он объявил об уходе с поста издателя «Медиазоны», объяснив это тем, что его нынешняя деятельность может поставить под сомнение «неангажированность и независимость» издания.
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