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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом

За время эпидемии в столице скончались 479 пациентов с COVID-19. Всего в России заразились свыше 87 тыс. человек
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве умерли еще 44 человека, у которых выявили коронавирус, передает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Таким образом, с начала эпидемии в Москве скончались 479 пациентов с подтвержденным COVID-19.

В столице зарегистрировано больше всего заразившихся коронавирусом в России. За последние сутки в ней выявили 2871 случай заболевания, а в общей сложности в ней заразились свыше 45 тыс. человек. Из них более 3,5 тыс. пациентов уже вылечились.

По количеству случаев заражения COVID-19 в России Москва продолжает лидировать, за ней следуют Подмосковье (9,7 тыс. человек) и Санкт-Петербург (3,2 тыс.).

По словам директора Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларисы Попович, Москва прошла пик заражения коронавирусной инфекцией три дня назад. Ориентироваться нужно не на цифры ежедневного прироста заразившихся, а на так называемую сглаженную кривую, беспорядочные изменения зигзагов которой выровнены таким образом, чтобы был хорошо виден общий тренд, пояснила она.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

О том, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге наблюдается выраженное снижение темпов прироста заражений коронавирусом, сообщила и представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Несмотря на это, в других российских регионах «картина менее оптимистична», отметила она.

По состоянию на 27 апреля Россия обогнала Китай и вышла на девятое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. С начала пандемии в 85 ее регионах зарегистрировали более 87 тыс. заболевших, из них 6198 — за прошедшие сутки.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Москва, смертность
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