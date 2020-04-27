Глава Роспотребнадзора назвала возможные сроки отмены режима самоизоляции

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Режим самоизоляции в России можно будет снять после 12 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, это будет возможно, если россияне «не сорвутся» на майских праздниках, уточнила она. Об этом сообщает ТАСС.

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