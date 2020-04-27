В Москве от коронавируса вылечились еще 349 человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки от коронавируса вылечились 349 человек, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом в Telegram-канале сообщает оперштаб города по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число выздоровевших от COVID-19 в Москве с начала пандемии увеличилось до 3524 человек, отметила Ракова.

Как сообщает Роспотребнадзор, по состоянию на 26 апреля в России провели свыше 3 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 183 577 человек.

Всего, по данным на 27 апреля, в России было выявлено 87 147 случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 7,3 тыс. человек. Всего в стране от COVID-19 умерли более 794 заболевших.