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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ заявили о снижении темпов прироста заражений в Москве и Подмосковье

Выраженное снижение темпов прироста заболеваемости также заметно в Санкт-Петербурге, сообщили в ВОЗ. Однако в других регионах России ситуация менее оптимистична, считают в организации
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге наблюдается выраженное снижение темпов прироста заражений коронавирусом, сообщила «РИА Новости» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Однако, отметила она, в других регионах страны «картина менее оптимистична». Вуйнович выразила уверенность в том, что рано или поздно Россия выйдет на плато по заболеваемости и она начнет снижаться.

«Это будет происходить по «эпидемиологическим законам» о возникновении, развитии и прекращении эпидемий, до тех пор пока не создана эффективная вакцина», — сказала представитель ВОЗ в России, добавив, что самое важное сейчас — поддержать систему здравоохранения страны. В этом, отметила Вуйнович, ВОЗ солидарна с правительством России.

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Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что России, возможно, удастся выйти на плато по заболеваемости в середине мая. Он привел в пример ситуацию в Италии и Испании, двух наиболее пострадавших от коронавируса странах в Европе, где критическая фаза продолжалась «максимум полтора месяца».

«А потом в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — выразил надежду Песков.

Он также отмечал в качестве первоочередной задачи поддержание работы системы здравоохранения на соответствующем уровне. «Наиболее эффективные антиэпидемиологические меры связаны с различными режимами самоизоляции. И здесь важно найти золотую середину. С одной стороны, обеспечивать приоритетную задачу сохранения человеческих жизней, с другой — не дать утонуть экономике», — подчеркнул представитель президента.

На прошлой неделе Мелита Вуйнович сообщала, что пандемия коронавируса в России находится в стадии роста. Она отмечала, что распространение вируса находится на разных стадиях в Москве и регионах, поскольку в столице пандемия началась раньше.

В России зарегистрированы 87 147 случаев заражения COVID-19, более половины — 45 351 — приходятся на Москву, еще 9708 заражений зарегистрированы в Московской области и 3238 — в Санкт-Петербурге.

Всего после заражения коронавирусом в стране умерли 794 человека.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, ВОЗ, Москва, Московская область, Санкт-Петербург
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