В ВОЗ заявили о снижении темпов прироста заражений в Москве и Подмосковье

Выраженное снижение темпов прироста заболеваемости также заметно в Санкт-Петербурге, сообщили в ВОЗ. Однако в других регионах России ситуация менее оптимистична, считают в организации

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге наблюдается выраженное снижение темпов прироста заражений коронавирусом, сообщила «РИА Новости» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Однако, отметила она, в других регионах страны «картина менее оптимистична». Вуйнович выразила уверенность в том, что рано или поздно Россия выйдет на плато по заболеваемости и она начнет снижаться.

«Это будет происходить по «эпидемиологическим законам» о возникновении, развитии и прекращении эпидемий, до тех пор пока не создана эффективная вакцина», — сказала представитель ВОЗ в России, добавив, что самое важное сейчас — поддержать систему здравоохранения страны. В этом, отметила Вуйнович, ВОЗ солидарна с правительством России.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что России, возможно, удастся выйти на плато по заболеваемости в середине мая. Он привел в пример ситуацию в Италии и Испании, двух наиболее пострадавших от коронавируса странах в Европе, где критическая фаза продолжалась «максимум полтора месяца».