Эксперты оценили потери авиакомпаний от коронавируса в $1,5 млрд

На фоне ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, авиакомпании терпят убытки. Власти стран должны поддержать их, заявили в Международной ассоциации воздушного транспорта

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Ущерб авиакомпаний Ближнего Востока от ограничений, вызванных распространением нового коронавируса, уже составил около $100 млн. Об этом заявил вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по Африке и региону Мухаммед Али аль-Бакри, передает Reuters.

По словам аль-Бакри, в ближайшие недели спрос на авиабилеты упадет и, если ограничения на поездки в Азию будут продлены, прибыль авиаперевозчиков окажется под угрозой. Чтобы авиакомпании смогли пережить этот «трудный период», им должно помочь государство, заявил замглавы IATA. По его прогнозу, в 2020 году мировые авиакомпании могут потерять из-за коронавируса $1,5 млрд.

Распространение нового коронавируса продолжается с декабря прошлого года, когда его впервые обнаружили в Китае. Чтобы предотвратить это, многие страны, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с КНР. Позднее мера коснулась и полетов в Иран и Южную Корею, где резко увеличилось число заразившихся.

Кроме того, из-за сообщений о заболевании начался возврат билетов в «опасные» страны. «Аэрофлот», в частности, сообщал, что пассажиры передумывали лететь в Италию, где также была зарегистрирована вспышка заболевания. 26 февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о приостановке авиасообщения с Южной Кореей с 1 марта. Рейсы в страну будут выполнять только два российских авиаперевозчика — «Аэрофлот» и «Аврора». Ранее российские авиакомпании сократили количество рейсов в Китай.

Из-за финансовых потерь, связанных с распространением коронавируса, одна из крупнейших авиакомпаний в мире Emirates Airlines 1 марта сообщила об «ощутимом замедлении» бизнеса и попросила у сотрудников, чьи обязанности не связаны с оперативной деятельностью, взять отпуск за свой счет. Из-за вспышки заболевания авиакомпания отменила все полеты в материковый Китай, за исключением рейсов в Пекин, и приостановила полеты в Иран.