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РПЦ осудила не согласившихся с призывом не посещать храмы на Пасху

Митрополит Иларион назвал благоглупостями заявления некоторых священников о том, что к призывам патриарха не посещать храмы можно не прислушиваться

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил священников, публично утверждавших, что призывы патриарха не посещать церковь во время пасхальной службы, не являются прямым запретом и их можно не соблюдать. Об этом митрополит сказал в ходе программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

«Я считаю, что призывы патриарха игнорировать нельзя. И когда некие священники в Москве распространяли видеоролики, говоря о том, что призыв патриарха — это всего лишь его пожелание, вы можете прислушаться, а можете не прислушаться, осуждать никого не надо, ни тех кто ходит в храм, ни тех, кто не ходит. Я с этими благоглупостями категорически не согласен», — заявил митрополит Иларион. Он добавил, что речь в этом случае идет о спасении жизни людей и для этого необходимо делать все возможное.

Ранее руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела РПЦ протоиерей Димитрий заявил РБК, что не поддерживает проведение служб в условиях распространения коронавируса. Он призвал думать в такое время не только о себе, но и обо всех остальных.

В начале недели районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал отстраненного от службы протоиерея Артема Скрипкина, который призывал верующих участвовать в пасхальном крестном ходе. Сам Скрипкин также принимал в нем участие. Призыв участвовать в мероприятии он разместил в социальной сети. Крестный ход состоялся 19 апреля, местом сбора был назначен Казанский собор.

В конце марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не слушать священнослужителей, которые не считают нужным соблюдать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Он назвал таких священников «неразумными».

Пасхальные богослужения в городах России. Фоторепортаж
Фотогалерея 

8 апреля РПЦ призвала верующих не посещать храмы во время Пасхи, а также в ближайшие недели, и молиться дома. По словам главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и члена рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси Владимира Легойды, это призыв встречает понимание верующих людей, которые осознают, что эта жертва — ради здоровья и безопасности близких.

В итоге многие храмы оказались закрыты для прихожан на Пасху, некоторые постарались минимизировать количество работников церкви, принимавших участие в богослужениях. Однако, несмотря на ограничения, в некоторых храмах все же состоялась служба с участием прихожан. Так, по сообщению Telegram-канала Baza, в храме Софии на острове Балчуг в Москве прошла служба с участием работников храма, их семей, а также людей из категории VIP. В частности, в службе принимал участие актер Иван Охлобыстин.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, РПЦ, Пасха
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