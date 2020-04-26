В РПЦ опровергли данные о сокрытии масштабов заражения среди священников

Ранее об этом в открытом письме, адресованном патриарху Кириллу, заявили общественники, ссылаясь на сведения неназванных клириков. В РПЦ эту информацию назвали безосновательной

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Информация о том, что рабочая группа по коронавирусу при патриархе скрывает подлинные масштабы числа заражений COVID-19 среди священников Русской православной церкви (РПЦ), не соответствует действительности. Об этом в Telegram-канале написал глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Комментарии в социальных сетях и публикации в некоторых СМИ, что рабочая группа при патриархе <...> в условиях распространения коронавирусной инфекции якобы скрывает подлинные масштабы количества заражений в Церкви или работает в закрытом режиме не имеют под собой никаких оснований», — заявил он.

По словам Легойды, нет никаких подтверждений тезиса о том, что масштабы распространения инфекции среди клириков выше, чем, например, среди врачей и полицейских. Все случаи заболевания священно- и церковнослужителей находятся под контролем как РПЦ, так и компетентных органов надзора, отметил он.

«В настоящие время в Москве и области богослужения в храмах совершаются без прихожан. <…> Поэтому утверждения, что отсутствие постоянно обновляющейся статистики [по заболевшим клирикам] якобы угрожает здоровью людей, являются измышлением», — заключил Легойда.