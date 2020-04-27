«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса

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Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции. Об этом сообщила пресс-служба движения «Волонтеры Победы», передает ТАСС.

«В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», — говорится в сообщении.

8 апреля движение «Волонтеры Победы» сообщило, что разрабатывается дистанционный формат проведения акции «Бессмертный полк». На тот момент волонтеры говорили, что решение будет приниматься по каждому региону в отдельности. В новый формат акцию планировалось перевести в тех регионах России, где уровень распространения коронавируса не позволяет провести ее в обычной форме.

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