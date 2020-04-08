«Бессмертный полк» сообщил о разработке дистанционного формата акции

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Для регионов России, где уровень распространения коронавируса не позволяет провести «Бессмертный полк» в обычной форме, разрабатывается дистанционный формат. Об этом сообщается на сайте движения «Бессмертный полк».

«Прорабатываются форматы проведения акции «Бессмертный полк», позволяющие людям дистанционно рассказать о подвиге своих предков, чтобы лица героев 9 мая увидела вся страна», — говорится в сообщении.

Пресс-служба движения уточнила, что сейчас обсуждают разные варианты проведения шествия в 2020 году. В каждом регионе решение будет приниматься индивидуально, в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом.

Ранее основатель акции и один из ее координаторов Сергей Колотовкин допустил отказ от проведения шествия участников мероприятия с портретами их предков-ветеранов в руках из-за угрозы коронавируса.