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Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей

По мнению специалиста, 2020 год войдет в пятерку самых жарких лет. Свой прогноз он объяснил в том числе глобальным потеплением

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящее лето в России будет жарким. Такой вывод он сделал на основании статистических показателей.

«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим. То, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», — цитирует специалиста агентство «РИА Новости».

Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. «Это характеристика глобального потепления и это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере», — объяснил он.

В ООН назвали прошедшие пять лет самыми жаркими за всю историю наблюдений
Общество
Фото: Filip Kos / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Ранее Вильфанд назвал прошедшую зиму «ультратеплой», отметив, что по ее итогам был побит рекорд 1960–1961 годов. При этом глава Росгидрометцентра предположил, что такая ситуация повторится нескоро, даже с учетом глобального потепления.

В прошлом году июль был самым жарким месяцем за всю 140-летнюю историю исследований, подсчитали ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA). Рекордные показатели были установлены во Франции, Германии, Нидерландах. В связи с жарой оранжевый уровень опасности был объявлен в Италии и Бельгии.

В России, а также в странах Скандинавии ситуация отличалась. Июль в Москве стал самым холодным за последние сто лет. Средняя месячная температура в июле составила плюс 16,7 градуса, тогда как в июне она была плюс 19,6 градуса. В Карелии и в Архангельской области уже в середине августа были зафиксированы заморозки.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Роман Вильфанд, Гидрометцентр, климат, погода
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