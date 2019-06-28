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VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
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В ООН назвали прошедшие пять лет самыми жаркими за всю историю наблюдений
Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год станет одним из самых жарких, а периоды «теплых волн» будут происходить все чаще
Фото: Filip Kos / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Последние пять лет — с 2015 по 2019 годы — оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений. Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН, передает Reuters. Климатологи предупредили, что этот год станет одним из самых жарких, а «тепловые волны станут только интенсивнее».

Впервые термин «глобальное потепление» использовал ученый Уоллес Смит в статье в журнале Science в 1975 году. Он описывал возможные последствия воздействия человека на климат.

Общество
Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»

В 2015 году было заключено Парижское соглашение о климате. Съехавшиеся на открытие посвященной этому конференции мировые лидеры, среди которых были президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и другие, говорили об исторической ответственности нынешнего поколения, которое не должно допустить глобального потепления. Для этого и следовало принять соглашение, которое пришло бы на смену принятому в 1997 году Киотскому протоколу, обязавшему страны снизить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Документ, ставший первым глобальным соглашением о климате, поддержали более 190 стран мира.

Соглашение вступит в силу только в 2021 году. Его цель — удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2°C по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи (1850–1900 годы). Соглашение подразумевает сокращение выбросов парниковых газов и выделение развивающимся странам $100 млрд в год для решения экологических проблем. После 2025 года планируется пересмотреть эту сумму в сторону увеличения.

В 2017-м из Парижского соглашения вышли США. Американский президент Дональд Трамп заявил, что оно накладывает на страну «драконовское финансовое и экономическое бремя».

Общество
Климатолог РАН предупредил москвичей о возможных торнадо и смерчах

В начале июня агентство Blueclaw составило список потенциальных катастроф, которые могут уничтожить человечество. В частности, речь шла о глобальном потеплении. Эксперты пришли к выводу, что к 2055 году глобальная температура может повыситься на 2°C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Если после этого времени Земля продолжит нагреваться теми же темпами, что и сегодня (примерно 0,2 градуса за десятилетие), температура в мире поднимется на 44 градуса через 2136 лет. Blueclaw расценивает этот уровень как критический для человечества — в таком случае уровень мирового океана поднимется настолько, что вода затопит сушу.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: климат, глобальное потепление, погода, Парижское соглашение по климату
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