В ООН назвали прошедшие пять лет самыми жаркими за всю историю наблюдений

В ООН назвали прошедшие пять лет самыми жаркими за всю историю наблюдений

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год станет одним из самых жарких, а периоды «теплых волн» будут происходить все чаще

Фото: Filip Kos / PIXSELL / PA Images / ТАСС

Последние пять лет — с 2015 по 2019 годы — оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений. Об этом заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН, передает Reuters. Климатологи предупредили, что этот год станет одним из самых жарких, а «тепловые волны станут только интенсивнее».

Впервые термин «глобальное потепление» использовал ученый Уоллес Смит в статье в журнале Science в 1975 году. Он описывал возможные последствия воздействия человека на климат.

В 2015 году было заключено Парижское соглашение о климате. Съехавшиеся на открытие посвященной этому конференции мировые лидеры, среди которых были президент США Барак Обама, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и другие, говорили об исторической ответственности нынешнего поколения, которое не должно допустить глобального потепления. Для этого и следовало принять соглашение, которое пришло бы на смену принятому в 1997 году Киотскому протоколу, обязавшему страны снизить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Документ, ставший первым глобальным соглашением о климате, поддержали более 190 стран мира.

Соглашение вступит в силу только в 2021 году. Его цель — удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2°C по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи (1850–1900 годы). Соглашение подразумевает сокращение выбросов парниковых газов и выделение развивающимся странам $100 млрд в год для решения экологических проблем. После 2025 года планируется пересмотреть эту сумму в сторону увеличения.