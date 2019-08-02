Прошедший июль в Москве оказался самым холодным за 100 лет

Прошедший июль стал самым холодным за прошедшие 100 лет, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«В текущем столетии это самый холодный июль, а за последние 140 лет он войдет лишь в число 20 самых холодных», — сказала она.
Среднее месячная температура в июле составила плюс 16,7 градуса, тогда как в июне она была плюс 19,6 градуса. Синоптик отметила, что подобная перестановка случается крайне редко. Отклонение средней месячной температуры воздуха составило 1,5 градуса на станции ВДНХ, 1,8 градуса — в МГУ и на ТСХА. Схожие аномалии наблюдались в 1965 и 1979 годах.
Самым теплым днем стало 27 июля, тогда воздух прогрелся до плюс 29 градусов, а самая холодная ночь лета была 31 июля. В последние пять дней месяца в Москву пришло похолодание, температура опустилась на 10–12 градусов.