Ученые назвали прошедший июль самым жарким месяцем в истории

Второй месяц лета оказался аномально жарким во всем мире, кроме России и Скандинавии

Фото: Martin Barzilai / Bloomberg

На большей части планеты июль был самым жарким месяцем за всю 140-летнюю историю исследований, подсчитали ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA). Там указали, что в прошедшем месяце были зафиксированы новые рекорды жары, а высота льдов в Арктике и Антарктиде достигла исторического минимума.

Ученые посчитали, что средняя температура на планете в июле значительно превосходила средние показатели. В результате июль 2019 года оказался жарче июля 2016 года, когда был установлен предыдущий рекорд.

В целом вся первая половина года была очень теплой, отмечают в NOAA. Особенно это было заметно в Северной и Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии, южной части Африки, некоторых районах западной Атлантики. Рекордные показатели были установлены во Франции, Германии, Нидерландах. В связи с жарой оранжевый уровень опасности был объявлен в Италии и Бельгии.

При этом американские ученые отметили еще одну аномалию. Если на большей части планеты температурные показатели били рекорды, то в России и Скандинавии средняя температура, наоборот, была ниже среднего показателя.

Это в начале августа подтвердило и столичное метеобюро. Специалисты выяснили, что нынешний июль в Москве стал самым холодным за последние сто лет. Средняя месячная температура в июле составила плюс 16,7 градуса, тогда как в июне она была плюс 19,6 градуса.

А 12 августа в некоторых районах Архангельской области и Карелии были зафиксированы заморозки. Там столбики термометров опускались до минус двух градусов.