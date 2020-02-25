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Синоптик назвал текущую зиму самой теплой в истории московских наблюдений

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Текущая зима станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений в Москве, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Эта зима стала не просто теплой, а ультратеплой», — сказал Вильфанд. Он сообщил, что предыдущая рекордно теплая зима была зафиксирована в период с 1 декабря 1960 года по 28 февраля 1961 года. Тогда среднее значение температуры в зимний период составляло -2,8 градуса. «Нынешняя средняя температура зимнего сезона превзойдет этот рекорд на 2 градуса», — уточнил синоптик.

По словам Вильфанда, повторение настолько теплой зимы в ближайшие годы маловероятно. «Среднесезонная температура — малоизменчивая характеристика. Думаю, что нескоро такая ситуация повторится. Даже при глобальном потеплении это все-таки невероятно высокая температура, быстрого повторения ждать не стоит», — считает он.

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Причиной рекордно теплой зимы стали постоянное течение атлантического воздуха и перенос теплых воздушных масс, рассказал Вильфанд. «Этот перенос был настолько интенсивен, что он переваливал через Урал. Именно поэтому такая теплая зима по всей территории страны», — отметил он.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова говорила, что текущая зима может оказаться самой теплой за последние 140 лет инструментальных наблюдений в Москве. Она объясняла это тем, что в середине февраля, согласно прогнозам, температура должна была быть выше климатической нормы на 7–8 градусов.

Теги: погода, зима, теплая погода, новости РБК
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