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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В РПЦ после теракта заявили, что милосердие предпочтительнее мести

Спикер РПЦ Кипшидзе — о смертной казни: милосердие предпочтительнее мести
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
После теракта в «Крокус Сити Холле» ряд российских политиков выступил за отмену моратория на смертную казнь. В РПЦ, комментируя инициативу, заявили, что «милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Основы социальной концепции Русской православной церкви (РПЦ) устанавливают, что наказание смертью не может иметь должного воспитательного значения и делает непоправимой судебную ошибку, заявил «РИА Новости» зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Он напомнил, что дискуссия об отмене моратория на смертную казнь возобновилась после теракта в «Крокус Сити Холле», однако, по его словам, «милосердие к падшему человеку всегда предпочтительнее мести». «Наказание смертью не может иметь должного воспитательного значения, делает непоправимой судебную ошибку, в результате которой может быть казнен невинный человек», — сказал представитель РПЦ.

Кипшидзе также отметил, что обоснованное желание людей обезопасить себя от ужасов террора требует принятия мер, но совершенно нет уверенности в том, что именно смертная казнь является единственной или даже самой важной из них. «Напомню также слова из Основ социальной концепции Русской православной церкви, что отмена «смертной казни дает больше возможностей для пастырской работы с оступившимся и для его собственного покаяния», — заключил он.

Клишас объяснил невозможность приговорить террористов к смертной казни
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных человек ворвались в концертный зал, открыли стрельбу по посетителям и подожгли здание. По последним данным, жертвами теракта стали 140 человек, в том числе трое детей, еще свыше 180 получили ранения.

По подозрению в причастности к теракту ФСБ задержала 11 человек, к настоящему времени известны имена восьмерых. Четырех задержанных — непосредственных исполнителей — суд отправил под арест до 22 мая. Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяло на себя афганское крыло запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

После теракта некоторые российские политики, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина, замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, главу фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева и председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, выступили за возвращение смертной казни в России.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас говорил, что ни Госдума, ни Совфед не смогут преодолеть решения Конституционного суда России, который еще в 2009 году признал невозможным возвращение смертной казни. Президент Владимир Путин отмечал, что, переживая трагедию, важно опираться на ценности созидания, гуманизма и милосердия.

Мораторий на исполнение смертных приговоров был подписан президентом Борисом Ельциным в 1996 году. В том же году был приведен в исполнение последний смертный приговор.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
РПЦ теракт смертная казнь Крокус Сити Холл
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