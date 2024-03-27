Клишас объяснил невозможность приговорить террористов к смертной казни

Клишас: напавших на «Крокус» по УК не могут приговорить к смертной казни

Смертная казнь не предусмотрена в качестве наказания по ст. 205 УК о теракте. Кроме того, такие дела не рассматривают присяжные, а по Конституции именно они могут приговорить к высшей мере наказания, напомнил Клишас

Фото: Андрей Любимов / РБК

Приговорить террористов, совершивших атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл», к смертной казни невозможно, поскольку такое наказание не предусмотрено соответствующей статьей Уголовного кодекса, пишет в телеграм-канале сенатор Андрей Клишас.

Он также напомнил о положениях Конституции (ст. 20), согласно которым «каждый имеет право на жизнь» и к смертной казни преступников может приговорить только коллегия присяжных.

В ст. 205 УК (теракт) максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, а уголовные дела по ней «не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей (п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК)». «Данные дела были выведены из-под суда присяжных федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 321-ФЗ», — напомнил Клишас. Соответственно, даже при отсутствии моратория (действует в стране с 1996 года) террористы не могут быть казнены.

Сенатор отметил, что также нельзя вынести приговор о высшей мере наказания для педофилов (по тем же причинам). Смертная казнь предусмотрена в пяти статьях УК, добавил сенатор, дела по ним рассматривают присяжные. Это:

ч. 2 ст. 105 (квалифицированный состав убийства);

ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля);

ст. 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование);

ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа);

ст. 357 (геноцид).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики устроили в здании стрельбу и подожгли его. Погибли 139 человек, пострадали 182.

После теракта зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нужно «убить всех причастных» к нападению. «Всех. Кто платил, кто сочувствовал, кто помогал. Убить их всех», — писал он в телеграм-канале.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, теракт осуществили радикальные исламисты, но к этому причастны и украинские спецслужбы. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). Киев заявил о непричастности к нападению.

Президент Владимир Путин говорил, что были задержаны 11 человек, которые имели отношение к атаке, в том числе четверо непосредственных исполнителей. Басманный суд Москвы отправил под арест восемь человек по делу о теракте — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни, Мухаммадсобира Файзова, Диловара, Аминчона и Исроила Исломовых, Алишера Касимова.