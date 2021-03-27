Экс-директор CDC заявил о созданном в лаборатории Уханя коронавирусе

Рэдфилд подчеркнул, что это его мнение как вирусолога. Ранее эксперты ВОЗ исключили версию искусственной селекции коронавируса. Госдепартамент США также не нашел доказательств этой версии

Люди на улицах китайского Уханя (Фото: Reuters)

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию в 2020 году, был создан в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане. Такое мнение высказал бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Рэдфилд в интервью CNN.

«Я не верю, что он каким-то образом перешел от летучей мыши к человеку, и сразу стал одним из самых заразных вирусов в истории человечества. Обычно, когда патоген переходит от зоонота к человеку, ему требуется время, чтобы стать более эффективным. Я придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятной этиологией этой патологии в Ухане была лаборатория. Вирус оттуда «ускользнул». Другие люди этому не верят. Это нормально. Наука рано или поздно найдет правду», — заявил он.

По версии Рэдфилда, утечка коронавируса из уханьской лаборатории была непреднамеренной. «Нет ничего необычного в том, что респираторные патогены, над которыми работают в лаборатории, могут заразить ее сотрудника. Это не означает какой-либо преднамеренности. Это мое мнение, но я вирусолог, я всю жизнь этим занимаюсь», — подчеркнул ученый.

Бывший директор CDC также уверен, что локальная вспышка COVID-19 началась в Ухане значительно раньше официальных сообщений о распространении коронавируса — примерно в сентябре-октябре 2019 года.