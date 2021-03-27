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Пандемия коронавируса ,  
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Экс-директор CDC заявил о созданном в лаборатории Уханя коронавирусе

Рэдфилд подчеркнул, что это его мнение как вирусолога. Ранее эксперты ВОЗ исключили версию искусственной селекции коронавируса. Госдепартамент США также не нашел доказательств этой версии
Люди на улицах китайского Уханя
Люди на улицах китайского Уханя (Фото: Reuters)

Коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию в 2020 году, был создан в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане. Такое мнение высказал бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Рэдфилд в интервью CNN.

«Я не верю, что он каким-то образом перешел от летучей мыши к человеку, и сразу стал одним из самых заразных вирусов в истории человечества. Обычно, когда патоген переходит от зоонота к человеку, ему требуется время, чтобы стать более эффективным. Я придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятной этиологией этой патологии в Ухане была лаборатория. Вирус оттуда «ускользнул». Другие люди этому не верят. Это нормально. Наука рано или поздно найдет правду», — заявил он.

По версии Рэдфилда, утечка коронавируса из уханьской лаборатории была непреднамеренной. «Нет ничего необычного в том, что респираторные патогены, над которыми работают в лаборатории, могут заразить ее сотрудника. Это не означает какой-либо преднамеренности. Это мое мнение, но я вирусолог, я всю жизнь этим занимаюсь», — подчеркнул ученый.

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Бывший директор CDC также уверен, что локальная вспышка COVID-19 началась в Ухане значительно раньше официальных сообщений о распространении коронавируса — примерно в сентябре-октябре 2019 года.

Рэдфилд считает, что версия о рынке морепродуктов в Ухане, как о начально точке распространения вируса, не верна. Свое мнение он подкрепляет рассказом о звонке своего китайского коллеги из местного центра по контролю заболеваний доктора Джорджа Гао. В телефонном разговоре в начале января тот признался, что выявил множество случаев COVID-19 среди людей, которых не было на рынке. «После этого Гао пришел в себя и сделал вывод, что кот вылез из мешка», — рассказал Рэдфилд.

Теория об искусственном происхождении вируса SARS-CoV-2 появилась еще в самом начале пандемии. В частности, утечку коронавируса из уханьской лаборатории не исключал экс-президент США Дональд Трамп. Он обвинял власти Китая в замалчивании ситуации.

Заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер в январе 2021 года заявлял, что появляется все больше свидетельств, что вирус «ускользнул» из лаборатории в Ухане, однако не привел никаких доказательств.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Пекин опровергал любые заявления об искусственном происхождении коронавируса. В январе-феврале этого года группа экспертов ВОЗ посетила Ухань и находящуюся там вирусологическую лабораторию. По итогам проверки специалисты пришли к выводу, что версия об утечке вируса является крайне маловероятной.

«Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», — сообщал заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков, который принимал участие в поездке в Китай. Он добавил, что никаких предпосылок и причин считать, что коронавирус распространился из лаборатории, нет.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
коронавирус Китай CDC лаборатория пандемия
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