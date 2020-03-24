Роскомнадзор сообщил об удалении из Instagram ложной информации по вирусу

Фото: Carsten Rehder / dpa / Global Look Press

Социальная сеть Instagram удалила недостоверную информацию о распространении нового типа коронавируса в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Instagram выполнил требование об удалении запрещенного контента», — сказали в пресс-службе.

Накануне в Роскомнадзоре сообщали, что последними ресурсами, откуда еще не удалили ложную информацию о ситуации с коронавирусом в России, стали YouTube и Instagram. По данным ведомства, требования Генпрокуратуры уже исполнили Facebook, «ВКонтакте», «Говорит Магадан» и «Эхо Москвы».