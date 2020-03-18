Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 77,21 (+3,32) Quote, 18 мар, 12:23
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 84,89 (+2,58) Quote, 18 мар, 12:23
Московские синагоги закрылись на фоне проверки раввина на коронавирус Общество, 00:29 СМИ сообщили о задержании актера из «Кадетства» за пьяный конфликт Технологии и медиа, 00:10 МТС и «Первый канал» запустят систему рекомендаций медиаконтента Технологии и медиа, 00:01 Рубль стал второй по волатильности валютой мира Финансы, 00:00 Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве Общество, 18 мар, 23:54 Обвал на фондовых рынках 18 марта. Главное Экономика, 18 мар, 23:45 «Аэрофлот» временно прекратит летать в Майами, Лос-Анжелес и Вашингтон Общество, 18 мар, 23:32 США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за коронавируса Политика, 18 мар, 23:23 Полицейские пострадали в ДТП на востоке Москвы Общество, 18 мар, 23:22 РЖД отменит большинство поездов в Белоруссию из-за коронавируса Общество, 18 мар, 23:20 Россиянам и иностранцам рекомендовали отказаться от поездок в Петербург Общество, 18 мар, 23:14 Москва назвала ложью обвинения Помпео в убийстве турецких военных в Сирии Политика, 18 мар, 23:08 Меркель назвала вирус самым серьезным вызовом со времен Второй мировой Политика, 18 мар, 22:59 СМИ сообщили о «минировании» четырех лайнеров в России Общество, 18 мар, 22:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

Ведомство заявило, что в интернете стал распространяться фальшивый документ от имени Минобороны о введении в столице комендантского часа, который вбросили «представители одной из соседних стран»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Как заявили в министерстве, это изображение — «грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран». Министерство добавило, что «подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе».

В Москве за сутки подтвердили 31 случай заражения коронавирусом
Общество

Когда именно фальшивый приказ появился в соцсетях, ведомство не уточнило. Также в пресс-службе сообщили, что российские вооруженные силы несут службу в обычном режиме.

Как пишет ТАСС, в копии документа, распространенного в интернете, говорилось о введении комендантского часа в столице с 30 марта, а также о запрете движения с 20:00 до 05:00 за исключением тех, у кого есть специальные пропуска от участкового. Документ якобы был подписан главой Минобороны Сергеем Шойгу.

О том, что в Москве может быть введен комендантский час, 17 марта сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к мэрии и федеральному правительству. По данным издания, эта мера предусмотрена режимом ЧС из-за эпидемии коронавируса, который, как сообщала газета, могут ввести до конца текущей недели либо в течение следующих двух.

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
Общество

Как писала газета, в рамках режима ЧС в Москве приостановят работу общественного транспорта и всех предприятий и городских организации, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб, а город закроют на въезд. Открытыми останутся только продуктовые и аптеки. О том, что власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина на случай, если число заболевших вырастет до «критического» уровня, также сообщали «Открытые медиа».

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом назвал эти сообщения ложью и призвал руководствоваться официальной информацией.

В Москве и Московской области с начала марта действует режим повышенной готовности. В частности, запрещены массовые мероприятия в помещениях с числом участников более 50 человек, а все школы с 21 марта уйдут на каникулы. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявили 31 новый случай заболевания, общее число зараженных в России составило 147.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минобороны, комендантский час, Москва
Материалы по теме
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Общество
Минтруд разъяснил порядок оплаты больничных для россиян на карантине
Экономика
Более 100 пациентов выписали из больницы в Коммунарке после карантина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter