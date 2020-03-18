Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

Ведомство заявило, что в интернете стал распространяться фальшивый документ от имени Минобороны о введении в столице комендантского часа, который вбросили «представители одной из соседних стран»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Как заявили в министерстве, это изображение — «грубо слепленная фальшивка, вброшенная представителями одной из соседних стран». Министерство добавило, что «подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе».

Когда именно фальшивый приказ появился в соцсетях, ведомство не уточнило. Также в пресс-службе сообщили, что российские вооруженные силы несут службу в обычном режиме.

Как пишет ТАСС, в копии документа, распространенного в интернете, говорилось о введении комендантского часа в столице с 30 марта, а также о запрете движения с 20:00 до 05:00 за исключением тех, у кого есть специальные пропуска от участкового. Документ якобы был подписан главой Минобороны Сергеем Шойгу.