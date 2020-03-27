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Минпромторг предложил разрешить тратить маткапитал на покупку автомобилей

Минпромторг предложил разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобилей. Сейчас эти деньги семьи могут направлять только на улучшение жилищных условий или образование детей
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Минпромторг предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Об этом говорится в предложениях, которые замглавы ведомства Василий Осьмаков направил в четверг, 26 марта, в Минэкономразвития. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием предложений.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили РБК получение документа, отметив, что вопрос прорабатывается. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.

Минпромторг разработал меры после заседания правительственной комиссии по улучшению устойчивости экономики, пишет Осьмаков. Заседание прошло 20 марта под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

По данным ведомства, использование маткапитала для покупки автомобилей поможет продать около 60 тыс. машин. Срок реализации — 1 апреля 2020 года. Среди ответственных исполнителей по этой идее замглавы Минпромторга указал Минэкономразвития, Минтруд и Минфин.

Сейчас маткапитал можно тратить на улучшение жилищных условий: покупку квартиры или дома, строительство своего дома, оплату ипотеки (разрешается и в качестве первоначального взноса), оплату договора долевого участия или же вступительного взноса в жилищном кооперативе. Кроме того, эти средства можно тратить на образование ребенка, адаптацию детей-инвалидов, инвестирование в пенсионные накопления матери.

В начале марта президент Владимир Путин допускал расширение сфер, на которые можно тратить средства маткапитала. Кроме того, во время послания Федеральному собранию 15 января он заявлял о расширении программы материнского капитала. Семьи будут получать сертификат за первенцев, родившихся с 1 января 2020 года, в прежнем размере (466 тыс. руб.), а при рождении второго ребенка получат на 150 тыс. руб. больше. При рождении третьего ребенка государство обязуется погашать ипотеку на сумму 450 тыс. руб.

Сама программа маткапитала была продлена до 2026 года. На реализацию выплат по новым правилам Минтруд в ближайшие три года планирует потратить 1,5 трлн руб.

Ситуация в российском автопроме

По итогам 2019 года продажи новых автомобилей в России впервые за три года упали на 2,3%, до 1,76 млн автомобилей. В 2020 году падение может составить еще около 2%, прогнозировала 14 января Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Но участники рынка в феврале предупреждали, что снижение может составить 10%.

25 марта автопроизводители сообщили о возможных простоях из-за нехватки деталей. О приостановке работы российских заводов предупреждали Volkswagen и завод «ПСМА Рус», который выпускает автомобили брендов PSA. Проблемы с поставками компонентов возникли после закрытия европейских производств из-за коронавируса.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева
Теги: автомобили, материнский капитал
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