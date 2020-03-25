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Автопроизводители сообщили о возможных простоях из-за нехватки деталей

О приостановке работы уже сообщили Volkswagen и завод «ПСМА Рус», который выпускает автомобили брендов PSA. Проблемы с поставками компонентов возникли после закрытия европейских прозводств из-за коронавируса
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Предприятия Volkswagen в России приостанавливают свою работу из-за недостатка европейских компонентов. Перебои с поставками начались на фоне закрытия производств в Европе из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Производство останавливается с 30 марта на автомобильном заводе в Калуге, также временно останавливается контрактная сборка Skoda в Нижнем Новгороде, рассказали РБК в Volkswagen. Предполагаемая дата запуска — 10 апреля.

Представитель Volkswagen также сообщил, что приостановка производства будет квалифицироваться как простой и, соответственно, будет оплачиваться персоналу в соответствии с российским законодательством и внутренними нормативными актами компании.

«В настоящее время мы можем обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей нашим дилерам и клиентам», — отметили в компании

Похожие проблемы возникли и у других зарубежных автомобильных компаний, которые производят и собирают машины в России. Так, завод «ПСМА Рус», который выпускает автомобили брендов PSA (Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi) временно прекратит работу, сообщает «Коммерсантъ». С 1 по 3 апреля завод будет находиться в простое, с 6 по 10 апреля сотрудники уйдут в оплачиваемый отпуск.

Такие же вынужденные меры может предпринять и завод Volvo Trucks. В компании сообщили изданию, что из-за нарушения цепочек поставок завод рассматривает несколько сценариев дальнейшей работы, в том числе и приостановку производства.

Nissan уволит 3 тыс. сотрудников с остановленных заводов в Испании
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По данным источников «Коммерсанта», с похожими трудностями могут столкнуться BMW, Renault и Mercedes-Benz.

Также проблемы с поставками могут возникнуть у японских марок Toyota и Nissan, поскольку, несмотря на то, что заводы Японии не испытывают больших трудностей, в производстве этих машин используются и европейские комплектующие. Toyota уже прорабатывает различные сценарии работы, а в Nissan сообщили, что компания ведет мониторинг количества компонентов.

Минпромторг допускает, что большее количество автомобильных заводов, выпускающих продукцию под иностранными брендами, может объявить о приостановке работы. Однако в ведомстве считают, что объем уже произведенных автомобилей сможет удовлетворить спрос до тех пор, пока компании не запустят производство. Ведомство также следит за уровнем обеспеченности предприятий компонентами, а также за количеством сотрудников, зараженных коронавирусом.

Источники «Коммерсанта» сообщают, что смена логистики и замена европейских комплектующих займет время и сделать это быстро не получится.

По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, подобная ситуация на автомобильном рынке России сложилась впервые. Он прогнозирует проблемы с предложением в случае, если остановка европейского производства затянется на несколько месяцев.

Sollers увидела риск приостановки производства из-за снижения спроса
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Ранее во вторник, 24 марта, стало известно, что приостановить производство может группа Sollers, однако, в качестве причины, в компании назвали снижение спроса из-за распространения коронавируса. Так, в группе сообщили, что трафик в автосалоны Москвы и Петербурга упал на 40% и допустили снижение трафика в регионах.

«Резкое падение спроса может повлечь за собой недостаток загрузки производственных мощностей и, как следствие, приостановку или сокращение объемов производства», — сказал РБК представитель компании.

При этом группа не ощущает нехватку компонентов, ее запасы полностью укомплектованы необходимыми деталями, сообщили в Sollers.


 

Авторы: Мария Лисицына, Тимофей Дзядко
Теги: коронавирус, автопромышленность
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