Автопроизводители сообщили о возможных простоях из-за нехватки деталей

О приостановке работы уже сообщили Volkswagen и завод «ПСМА Рус», который выпускает автомобили брендов PSA. Проблемы с поставками компонентов возникли после закрытия европейских прозводств из-за коронавируса

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Предприятия Volkswagen в России приостанавливают свою работу из-за недостатка европейских компонентов. Перебои с поставками начались на фоне закрытия производств в Европе из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Производство останавливается с 30 марта на автомобильном заводе в Калуге, также временно останавливается контрактная сборка Skoda в Нижнем Новгороде, рассказали РБК в Volkswagen. Предполагаемая дата запуска — 10 апреля.

Представитель Volkswagen также сообщил, что приостановка производства будет квалифицироваться как простой и, соответственно, будет оплачиваться персоналу в соответствии с российским законодательством и внутренними нормативными актами компании.

«В настоящее время мы можем обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей нашим дилерам и клиентам», — отметили в компании

Похожие проблемы возникли и у других зарубежных автомобильных компаний, которые производят и собирают машины в России. Так, завод «ПСМА Рус», который выпускает автомобили брендов PSA (Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi) временно прекратит работу, сообщает «Коммерсантъ». С 1 по 3 апреля завод будет находиться в простое, с 6 по 10 апреля сотрудники уйдут в оплачиваемый отпуск.