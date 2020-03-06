Путин допустил расширение использования маткапитала

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Власти могут подумать о возможности использовать материнский капитал на подведение коммуникаций к строящемуся дому. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с общественностью Ивановской области, пишет «РИА Новости».

Президенту задали вопрос о том, можно ли расширить использование маткапитала на развитие коммунальной инфраструктуры дома.

По словам Путина, власти думали об этом, но боялись, что инфраструктура — это затратная вещь. «Можно подумать, можно расширить возможности применения материнского капитала и на эти цели его направить», — сказал Путин. По его словам, единственные опасения состоят в том, что денег не останется на строительство самого дома.

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