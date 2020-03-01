Общество , 01 мар, 18:11
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Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, закон позволяет выдавать маткапитал женщинам, родившим или усыновившим первого ребенка с 1 января 2020 года.
20 февраля закон о внесении изменений в законодательные акты, связанные с распоряжением средствами материнского капитала, приняла Государственная дума, спустя шесть дней их одобрил Совет Федерации.
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