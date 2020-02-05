Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

В 2020 году падение автомобильного рынка может составить до 10%. Цены на машины также вырастут — на 2–3%

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В этом году рост цен на автомобили по сравнению с предыдущим может превысить уровень инфляции. Об этом заявил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович, чьи слова РБК передала пресс-служба группы.

Подобный риск, отметил Павлович, в частности, связан с новостями об увеличении утилизационного сбора. «В итоге есть шанс получить больший прирост в ценах, чем в предыдущие годы», — отметил глава. По данным «Авилона», в 2019 году цены на машины выросли в диапазоне от 2 до 6%. По итогам 2020 года согласно прогнозу группы авторынок может упасть на 10%.

Представители АвтоВАЗа и Hyundai отказались от комментариев РБК.

«Коммерсантъ» со ссылкой на эксперта «Автостата» Сергея Удалова пишет, что уже в январе этого года цены на автомобили в среднем выросли на 2–3%. По его словам, предсказать, будут ли они расти дальше, и динамику спроса пока нельзя из-за распространения коронавируса и экономической ситуации. Газета отмечает, что в этом году утильсбор повлияет и на цены локальных производителей из-за новых правил его компенсации, которые теперь привязаны к уровню локализации. По прогнозам «Автостата», по итогам 2020 года падение рынка будет на уровне 5–10%.