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Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

В 2020 году падение автомобильного рынка может составить до 10%. Цены на машины также вырастут — на 2–3%
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В этом году рост цен на автомобили по сравнению с предыдущим может превысить уровень инфляции. Об этом заявил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович, чьи слова РБК передала пресс-служба группы.

Подобный риск, отметил Павлович, в частности, связан с новостями об увеличении утилизационного сбора. «В итоге есть шанс получить больший прирост в ценах, чем в предыдущие годы», — отметил глава. По данным «Авилона», в 2019 году цены на машины выросли в диапазоне от 2 до 6%. По итогам 2020 года согласно прогнозу группы авторынок может упасть на 10%.

Представители АвтоВАЗа и Hyundai отказались от комментариев РБК.

СМИ сообщили о новом подорожании автомобилей из-за утильсбора
Бизнес

«Коммерсантъ» со ссылкой на эксперта «Автостата» Сергея Удалова пишет, что уже в январе этого года цены на автомобили в среднем выросли на 2–3%. По его словам, предсказать, будут ли они расти дальше, и динамику спроса пока нельзя из-за распространения коронавируса и экономической ситуации. Газета отмечает, что в этом году утильсбор повлияет и на цены локальных производителей из-за новых правил его компенсации, которые теперь привязаны к уровню локализации. По прогнозам «Автостата», по итогам 2020 года падение рынка будет на уровне 5–10%.

Эксперты предупредили о росте цен на автомобили в 2020 году
Общество

В 2019 году согласно данным «Коммерсанта» автомобили в среднем подорожали на 9%. Стоимость российских легковых автомобилей, по разным данным, выросла на 8,2–8,6%, импортных — на 9–9,4%. Рост цен, как пишет газета, затронул все сегменты автопрома. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты объяснили такую ситуацию колебаниями курса и льготами на ввоз компонентов. Соглашения о промсборке начали истекать в 2018 году, в 2019-м они перестали действовать для крупнейших автопроизводителей — Renault-Nissan, АвтоВАЗ, Объединенной автомобильной группы, а также КамАЗ-Daimler. Кроме этого, цены выросли на фоне увеличения до 20% НДС и из-за инфляции, пишет газета.

Эксперты уже предупреждали о том, что повышение ставки утильсбора приведет к росту цен на машины. Дилеры утверждали, что ситуация повлияет не только на отрасль, но и на экономику. По их словам, продажи некоторых брендов станут нерентабельными, из-за этого могут закрыться около 200–300 дилерских центров, что приведет к увольнению 20 тыс. сотрудников и сокращению выплат налогов.

В ноябре 2019 года занимавший пост премьера Дмитрий Медведев подписал указ об индексации ставок утильсбора с 1 января этого года. Таким образом, для машин с двигателем до 1 л ставка выросла на 46,1%, для автомобилей с двигателем до 3,5 л — на 145%. Согласно указу утильсбор для машин с двигателем от 1 до 2 л увеличится на 112%. Ставка для грузовых автомобилей (массой от 12 до 20 т) выросла на 18,6%.

Авторы: Тимофей Дзядко, Гаяна Демурина
Теги: утильсбор, цены на автомобили
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