Скворцова заявила о завершении первой фазы разработки вакцины от вируса

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Первая фаза разработки вакцины от нового коронавируса пройдена, в июне ее испытания будут завершены. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Она сообщила, что в основу вакцины положены рекомбинантные белки, которые имеют центры связывания с вирусом. Уже созданы три вида рекомбинантных белков. Сейчас их анализируют ученые, чтобы выявить наиболее эффективные центры связывания с частицами вируса, которые в наибольшей степени повышают активность вакцины.

После компьютерного анализа и моделирования их начнут исследовать на подопытных хорьках, зараженных вирусом. «Все испытания у нас закончатся в июле. И после этого мы перейдем уже к тем необходимым исследованиям, которые нужны для регистрации вакцины», — сказала глава ФМБА. По словам Скворцовой, если все будет идти по плану, то где-то через 11 месяцев можно будет получить вакцину и, возможно, несколько ее вариантов.

Также Скворцова сообщила, что к началу апреля будет завершена разработка иммунных тестов, которые способны предупреждать медиков о возможном ухудшении состояния больных. «Эти иммунные тесты представляют собой чип, который можно использовать даже прикроватно в клинике для многократного исследования динамики состояния пациента», — рассказала она. Их будут производить в объеме не менее 50 тыс. в месяц.